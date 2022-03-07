看「時代革命」紀錄片談俄烏戰爭 游錫堃：全民一心定能保衛國家

立法院長游錫堃今晚間出席立法院「時代革命」紀錄片包場活動，他在致詞時表示，看到過去香港，再看到今日烏克蘭，回想過去10年來，全球民主版圖正在萎縮，香港、阿富汗被威權政體所取代，許多崇尚民主核心價值的朋友開始擔憂。但看到俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭人誓死保衛國家的決心，可以了解唯有如此，才能守衛國家。

講述香港反送中運動的紀錄片「時代革命」，獲得第58屆「金馬獎最佳紀錄片」及2021年「金馬影展觀眾票選獎冠軍」。立法院秘書長林志嘉、民進黨立委管碧玲、吳玉琴、黃世杰及民眾黨立委邱臣遠等皆出席觀賞。

游錫堃指出，香港無法像烏克蘭一樣保家衛國，是因為沒有軍隊。台灣有軍隊，除了足夠的武器及軍備外，只要全民一心以威武不屈的精神，就能嚇阻敵人保衛台灣。

游錫堃表示，台灣人是開拓者的後代，抗日時期，許多先人抱著必死的決心，對抗外敵。這些史實都淹沒在歷史中，有待一一找出，例如姜紹祖抗日不屈，在慷慨赴義前，作詩一首〈出師贈同學〉，詩云：「書幃別出換戎衣，誓逐胡塵建義旂，士子何辜奔國難，匹夫有責安鄉畿」，這樣的台灣精神，值得學習。

游錫堃表示，透過觀看「時代革命」紀錄片，感受香港民眾的意志，同時也關注烏克蘭現況，相信只要台灣民眾勇敢挺身而出，用必死的決心護衛台灣，並大聲讓對岸知道，要征服台灣是困難的，對岸就不敢輕舉妄動。