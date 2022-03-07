貝里斯總理布里仙紐明訪台 蔡總統將頒勳章
外交部今表示，貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）伉儷應中華民國政府邀請，訂於8日至12日率團來台訪問；蔡英文總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待布里仙紐一行，並將頒贈布里仙紐「大綬卿雲勳章」，雙方也將就台貝兩國雙邊合作及共同關切事項交換意見。
外交部指出，布里仙紐此行是睽違16年後首度以總理身分來訪，對增進兩國互動及邦誼具有重大意義；副總統賴清德將陪同參訪台南，並見證崑山科技大學頒贈布里仙紐名譽博士學位，布里仙紐也將分別會晤行政院長蘇貞昌及外交部長吳釗燮，並接受吳釗燮夫婦款宴。
布里仙紐另將出席「台灣－貝里斯經濟合作協定投資及經貿商機新世紀說明會」，與貝里斯在台留學生座談，以及參訪財團法人國際合作發展基金會、台北101大樓、自由廣場、台南奇美博物館。
布里仙紐此次率領多位重要閣員來訪，訪團成員包括：婦幼特使羅莎娜（Rossana Briceño）總理夫人、外交、外貿暨移民部長柯特尼（Eamon Courtenay）、教育、文化暨科技部長馮賽卡（Francis Fonseca）、農業、糧食安全暨企業部長麥伊（Jose Mai）、內閣秘書長萊斯利（Stuart Leslie）、投資暨貿易大使布海梅（Jaime Briceño）。
外交部表示，我國與貝里斯邦誼深厚，兩國建交33年以來，雙方在基礎建設、公共衛生、農業、教育、婦女賦權等領域合作密切。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言