貝里斯總理布里仙紐明訪台 蔡總統將頒勳章

國民黨與民進黨各佔召集委員的半壁江山！立法院7日舉行召集委員改選，是以推舉方式產生召委，並未進行投票。選前預測影響重大的民眾黨、時代力量兩黨都沒有表態支持特定黨派，所以最終選舉為民進黨與國民黨各掌握8個召委席次。

2022-03-07 16:04