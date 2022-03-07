貝里斯總理布里仙紐明訪台 蔡總統9日軍禮、國宴接待

我國友邦貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）伉儷應我國政府邀請，將於3月8日至12日率團訪問台灣。總統府發言人張惇涵今晚表示，此行是布里仙紐總理睽違16年後，首度以總理身分來訪，蔡英文總統代表我國政府及人民，誠摯歡迎布里仙紐率團訪台。

張惇涵表示，總統將在3月9日上午，於總統府以隆重軍禮迎接訪團，並將頒贈布里仙紐總理「特種大綬卿雲勳章」，表彰其對深化兩國邦誼之卓著貢獻。同日午間，總統也將於總統府設國宴款待。

張惇涵表示，中華民國與貝里斯建交33年間相互扶持，共同推動醫療、經貿、基礎建設及農業發展等合作計畫，發展出緊密友誼及豐碩的合作成果。尤其，在國際疫情嚴峻之際，兩國並肩抗疫，分享防疫資訊與物資，共同守護兩國人民健康，增進兩國人民福祉。

張惇涵表示，今年1月，副總統賴清德率團出席宏都拉斯共和國新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮時，曾與布里仙紐進行會晤，並邀約其訪台。賴清德也將於3月11日陪同參訪台南，見證崑山科技大學頒贈布里仙紐名譽博士學位。

張惇涵表示，本次訪團成員另包括：婦幼特使羅莎娜（Rossana Briceño）總理夫人、外交、外貿暨移民部長柯特尼（Eamon Courtenay）、教育、文化暨科技部長馮賽卡（Francis Fonseca）、農業、糧食安全暨企業部長麥伊（Jose Mai）、內閣秘書長萊斯利（Stuart Leslie）及投資暨貿易大使布海梅（Jaime Briceño）等多位重要閣員。期盼透過此次布里仙紐總理來訪，讓兩國的友好邦誼更為堅實，讓兩國的合作關係更為提升。