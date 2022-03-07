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「政府幫忙到底」 吳釗燮：正討論協助烏國學生赴台就學

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮。報系資料照片
外交部長吳釗燮。報系資料照片

烏克蘭遭受俄羅斯軍事侵略後，大量難民出逃，台灣是否接受來自烏克蘭的難民？外交部長吳釗燮今表示，若在台烏克蘭學生、就業人士的家人要來台依親，或簽證需延長，政府一定幫忙到底，也正進一步討論協助烏克蘭學生到台灣就學。

有關外界擔心烏克蘭與台灣發生類似情況，吳釗燮指出，我方非常緊密觀察情勢，若中國領導人覺得西方領導人反應軟弱、不一致，對其可能是正面訊號，但現在台灣非常高興看到民主國家團結，採取有效措施支持烏克蘭，這也是中國必須要考量的一點。

外交部今舉行「賑災烏克蘭記者會」，吳釗燮、立法院副院長蔡其昌、波蘭駐台代表高則叡（Cyryl Kozaczewski）等人出席並致詞；吳釗燮宣布，賑濟烏克蘭專戶累積捐款已達約新台幣三億元，為快速提供難民安置協助，將從專戶先做第一次提撥，額度新台幣一億元，將捐贈波蘭政府賑濟難民的專責單位。

媒體詢問，烏克蘭過去與中國大陸關係友好，台灣聲援烏克蘭是否遭受阻力、壓力？吳釗燮表示，台灣人非常關心全世界所發生的事，哪裡有難，台灣人民就會展現愛心，無論有沒有邦交或設處，只要是台灣可以協助之處，就會透過不同管道協助。

至於未來台灣與烏克蘭是否可能擴大合作，吳釗燮說，只要願意與台交朋友、平等交往，我方都會盡力拓展關係，但現在尚未討論到此事，此時集中努力協助烏克蘭人民；相信烏克蘭人民在這過程中也看到台灣的良善，若未來可以與烏克蘭有更多合作，台灣都不會排除。

此外，吳釗燮說，現在已在討論，看以什麼方法讓台灣政府能接納部份的人來台就學，若有具體答案會盡快對外宣布；除了透過波蘭政府協助的雙邊模式，政府也在考慮其他多邊模式，也討論希望有更多、更大的項目協助烏克蘭人。

外交部今舉行「賑災烏克蘭記者會」。記者張加／攝影
外交部今舉行「賑災烏克蘭記者會」。記者張加／攝影

烏克蘭 吳釗燮 難民

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