國民黨：萊豬、核食長驅直入 台灣豬何時可以銷日？

媒體報導，最新出爐的台灣養豬頭數調查，養豬場數再創新低，小型養豬場豬農離牧潮問題日趨嚴重。國民黨智庫今發出新聞稿表示，背後最大的問題在於我國豬肉出口受挫，蔡政府全力為美國萊豬與日本核食護航，即使有安全疑慮，也堅持要開放進口。反觀我國豬肉至今仍無法出口美日，政府官員卻不敢要求二國解禁。

國民黨智庫表示，根據中華民國養豬協會的資料，毛豬產值自1986年起即已超過稻米，躍居農畜產品單項產值的第一位。依據農委會的出版的「養豬頭數調查報告」，1996年11月達到高峰，台灣毛豬飼養場達25357場、毛豬在養總頭數1069.8萬頭，產值高達886億新台幣，遠超過稻米，占農業產值20％以上。1997年出口量27.2萬噸，金額15.5億美金；其中絕大多數都是銷往日本，當年出口量達26.9萬噸，金額達15.4億美金，曾為全球第二大豬肉出口國。

國民黨智庫說，無奈於1997年3月爆發口蹄疫，至少撲殺了385萬頭豬，農委會推估，整體經濟損失達到1700億以上。許多豬農從此退出市場，截至2021年11月底，我國毛豬飼養場僅剩6,308 場，毛豬在養總頭數 547.2 萬頭，約只有口蹄疫爆發前的一半水準，且已連續三期呈現下滑走勢。出口受挫，外國進口豬肉卻逐年穩定增加，2021年進口量達6.2萬噸，金額達1.9億美金。

國民黨智庫表示，經過24年的努力，2020年6月16日世界動物衛生組織（OIE）終於認定，台灣為「不施打疫苗口蹄疫非疫區」，生鮮豬肉已可重啟外銷，逐漸打開南非、新加坡等國出口市場。但是過去最大的出口市場日本，至今仍無法出口。

國民黨智庫指出，農委會為推動台灣豬肉出口，一年前還宣布成立「百億養豬基金」，4年中程計畫經費高達新台幣128.3億元。然而，去年出口量卻不增反驟減，由2020年的1664公噸，2021年下滑至66公噸，年成長率竟達-96%，直接打臉農委會的輔導措施。

國民黨智庫表示，台灣豬肉品質極佳，肉品沒有腥味，然生產成本較高，應以高階市場為主軸，日本及歐美就是最好的目標市場。面對萊豬與核食爭議，應比照國際慣例，與美國與日本進行全面的經貿談判，爭取我國最大的利益。

國民黨智庫說，以核食開放為例，日方要求我開放福島周邊地區食品進口；我國防範豬瘟成效極佳，加上日本自身也爆發豬瘟，管制比日本還要好，我方可藉由談判，要求日本亦應恢復我國豬肉進口，並協助我加入CPTPP等。惟蔡政府卻一味的討好日本，片面解禁核食，錯失為豬農爭取權益。