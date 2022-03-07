快訊

傳美考慮轉贈售台F-16戰機？ 空軍司令部：美方無此規劃

馬英九稱台灣因政策錯誤缺電 民進黨：曲解停電為缺電

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
前總統馬英九（左）指台灣缺電是因為政策錯誤，如果錯誤的能源政策不變，官員下台再多，也救不了台灣的缺電。 圖／馬英九臉書
前總統馬英九（左）指台灣缺電是因為政策錯誤，如果錯誤的能源政策不變，官員下台再多，也救不了台灣的缺電。 圖／馬英九臉書

前總統馬英九今天於臉書發文，指台灣缺電是因為政策錯誤，如果錯誤的能源政策不變，官員下台再多，也救不了台灣的缺電。民進黨發言人謝佩芬今天表示，上周因興達發電廠事故導致停電後，國民黨刻意曲解「停電」為「缺電」，馬英九也將停電與缺電混為一談，企圖掩飾馬政府時期對電網投資逐年減少，導致輸變電設備老化。呼籲馬英九與國民黨人士，勿利用電力議題來進行政治操作、混淆視聽或企圖讓公投和民意否決的危險核四復辟。

謝佩芬指出，發電與輸電都與電力供給相關，除了「發電」充足穩定外，穩健的電力「輸送」也極為重要。她舉例，電網就是像車道，用電增加就像車流量變大，但車道還是原來的大小，就顯得太窄，萬一有檢修的時候，就會不敷使用。導致停電的原因，絕非是國民黨與馬英九一直恐嚇人民的「缺電」。

謝佩芬說，電網的興建需要長期規畫，但在馬英九執政時期對電網投資逐年減少，電網建設預算在2010年電網建設經費仍有295億元，但逐年衰減到2016年竟只剩135億元，致使輸變電設備汰舊換新之投資顯然不足。

謝佩芬也指出，馬政府時期經濟不好，因此對於未來的用電負載和線路需求預測比較保守。蔡政府上台後重新重視電網建設，直到2020年已恢復到262億元，也大力發展能源轉型，讓再生能源顯著成長，全力確保供電穩定，從馬英九留給新政府的最低點備轉容量率1.64％，逐步恢復穩定。

謝佩芬表示，此次全台停電凸顯了「電力輸送網路」以及「基礎設施韌性不足」等問題，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌皆對此向國人表達歉意，並要求經濟部對現有電網進行總體檢，以及督導台電檢討保護系統啟動的機制、檢討人員訓練。

馬英九 停電 謝佩芬

延伸閱讀

303大停電 馬英九諷：打9折能補損失？經長仍屹立不搖

馬英九參加雲林國際胡蘿蔔日 吟古詩表達拔蘿蔔心情

馬英九：303大停電是政策問題 院長或部長下台也沒用

國民黨中常委選舉屢傳賄選 馬、吳：黨中央應嚴查重罰

相關新聞

賑災烏克蘭捐款達3億 外交部：先撥1億助難民

外交部長吳釗燮今指出，烏克蘭捐款專戶成立至今累積捐款金額已達新台幣約三億元，將從善款中先撥一億元，將善款直接給波蘭所指定...

馬英九稱台灣因政策錯誤缺電 民進黨：曲解停電為缺電

前總統馬英九今天於臉書發文，指台灣缺電是因為政策錯誤，如果錯誤的能源政策不變，官員下台再多，也救不了台灣的缺電。民進黨發...

召委結果出爐 國、民兩黨各得8席

國民黨與民進黨各佔召集委員的半壁江山！立法院7日舉行召集委員改選，是以推舉方式產生召委，並未進行投票。選前預測影響重大的民眾黨、時代力量兩黨都沒有表態支持特定黨派，所以最終選舉為民進黨與國民黨各掌握8個召委席次。

國民黨上午檢討中常委選制 強調查賄選沒有時間表

國民黨上周六完成中常委選舉，黨主席朱立倫上午舉行工作會議討論此次中常委選舉衍生問題。會中決議，由秘書長黃健庭召開中常委選制改革小組...

北斗鎮長李玄在停職 妻楊麗香：強忍悲痛 我一定再回來

彰化縣北斗鎮鎮長李玄在因上任前涉及圖利及販賣偽農藥等罪，遭二審宣判有罪，依地方制度法規定，即日起停止職務，並由彰化縣府指...

【專家之眼】莫非，龐培歐要把台灣送上火線？

美國前國務卿龐培歐來訪，提出要美方正式承認中華民國（台灣），這與北約計畫邀請烏克蘭入會，是否有其相似性？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。