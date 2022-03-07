馬英九稱台灣因政策錯誤缺電 民進黨：曲解停電為缺電

前總統馬英九今天於臉書發文，指台灣缺電是因為政策錯誤，如果錯誤的能源政策不變，官員下台再多，也救不了台灣的缺電。民進黨發言人謝佩芬今天表示，上周因興達發電廠事故導致停電後，國民黨刻意曲解「停電」為「缺電」，馬英九也將停電與缺電混為一談，企圖掩飾馬政府時期對電網投資逐年減少，導致輸變電設備老化。呼籲馬英九與國民黨人士，勿利用電力議題來進行政治操作、混淆視聽或企圖讓公投和民意否決的危險核四復辟。

謝佩芬指出，發電與輸電都與電力供給相關，除了「發電」充足穩定外，穩健的電力「輸送」也極為重要。她舉例，電網就是像車道，用電增加就像車流量變大，但車道還是原來的大小，就顯得太窄，萬一有檢修的時候，就會不敷使用。導致停電的原因，絕非是國民黨與馬英九一直恐嚇人民的「缺電」。

謝佩芬說，電網的興建需要長期規畫，但在馬英九執政時期對電網投資逐年減少，電網建設預算在2010年電網建設經費仍有295億元，但逐年衰減到2016年竟只剩135億元，致使輸變電設備汰舊換新之投資顯然不足。

謝佩芬也指出，馬政府時期經濟不好，因此對於未來的用電負載和線路需求預測比較保守。蔡政府上台後重新重視電網建設，直到2020年已恢復到262億元，也大力發展能源轉型，讓再生能源顯著成長，全力確保供電穩定，從馬英九留給新政府的最低點備轉容量率1.64％，逐步恢復穩定。

謝佩芬表示，此次全台停電凸顯了「電力輸送網路」以及「基礎設施韌性不足」等問題，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌皆對此向國人表達歉意，並要求經濟部對現有電網進行總體檢，以及督導台電檢討保護系統啟動的機制、檢討人員訓練。