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傳美考慮轉贈售台F-16戰機？ 空軍司令部：美方無此規劃

援助逃難到波蘭的烏克蘭人 外交部捐款先撥一億新台幣

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
外交部下午在外交部大禮堂舉行「賑災烏克蘭記者會」，外交部長吳釗燮（右二）、立法院副院長蔡其昌（右一）、波蘭駐台代表高則叡（左二，Cyryl Kozaczewski）與在台烏克蘭僑民安多利（左一）出席，並致贈象徵台灣與烏克蘭站在一起的愛心。記者黃義書／攝影
外交部下午在外交部大禮堂舉行「賑災烏克蘭記者會」，外交部長吳釗燮（右二）、立法院副院長蔡其昌（右一）、波蘭駐台代表高則叡（左二，Cyryl Kozaczewski）與在台烏克蘭僑民安多利（左一）出席，並致贈象徵台灣與烏克蘭站在一起的愛心。記者黃義書／攝影

外交部下午在外交部大禮堂舉行「賑災烏克蘭記者會」，外交部長吳釗燮出席，並邀請立法院副院長蔡其昌、波蘭駐台代表高則叡（Cyryl Kozaczewski）與在台烏克蘭僑民安多利致詞，並致贈象徵台灣與烏克蘭站在一起的愛心。

外交部自3月2日開始，經由財團法人賑災基金會，設立烏克蘭捐款專戶開始募款，至今募到三億左右的善款。今天首先提撥一億新台幣捐款，給暫居波蘭的烏克蘭人。將經由我國駐波蘭的代表，將善款支票，交給烏克蘭政府指定的賑濟難民帳戶，協助烏克蘭難民渡過難關。

對於俄羅斯入侵烏克蘭，致使超過百萬名烏克蘭難民逃難進入波蘭、斯洛伐克等鄰近國家避難。外交部伸援相助匱乏的生活物資，同時讓民眾得以捐贈。外交部今天（7日）起至18日止，每天上午10時至下午5時（包含週末）開放民間捐贈物資。待募集完成後，集中寄送至鄰近烏克蘭的歐洲國家，再透過當地救濟單位發放或照顧烏克蘭難民。

外交部也列出相關捐贈物資及藥品清單如下

物品類：包含發熱衣（男女兒童不拘）、毛毯、睡袋、手搖發電照明、急救箱、輪椅、拐杖、雨衣、蠟燭、餅乾、奶粉、成人及嬰幼兒紙尿褲、婦女衛生棉、紗布、醫療棉花棒、注射針筒、棉花、輸注液套組、維他命、醫療口罩。

藥品類：包含抗生素--Preparations in ampoules，以下部分藥品宜以安瓿（盛裝藥液小型玻璃容器）填裝 ，Analgin、Dexalgin、Renalgan、Caver、Adrenaline、Noradrenaline、Hemotran、Magnesia、Dexamethasone、Ellisin、Platyphyllin、Hlydrocortisone、Diphenhydramine。

清單以外的物品恕暫不接受，以兼顧實用性及後續運送的便利與安全。

外交部下午在外交部大禮堂舉行「賑災烏克蘭記者會」，外交部長吳釗燮（右二）、立法院副院長蔡其昌（右一）、波蘭駐台代表高則叡（左二，Cyryl Kozaczewski）與在台烏克蘭僑民安多利（左一）出席，並致贈象徵台灣與烏克蘭站在一起的愛心。記者黃義書／攝影
外交部下午在外交部大禮堂舉行「賑災烏克蘭記者會」，外交部長吳釗燮（右二）、立法院副院長蔡其昌（右一）、波蘭駐台代表高則叡（左二，Cyryl Kozaczewski）與在台烏克蘭僑民安多利（左一）出席，並致贈象徵台灣與烏克蘭站在一起的愛心。記者黃義書／攝影

烏克蘭 外交部 波蘭

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