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傳美考慮轉贈售台F-16戰機？ 空軍司令部：美方無此規劃

召委結果出爐 國、民兩黨各得8席

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

國民黨民進黨各佔召集委員的半壁江山！立法院7日舉行召集委員改選，是以推舉方式產生召委，並未進行投票。選前預測影響重大的民眾黨、時代力量兩黨都沒有表態支持特定黨派，所以最終選舉為民進黨與國民黨各掌握8個召委席次。

立法院迎來新會期，8個常設委員會也於7日改選新的召委。根據立法院各委員會組織法規定，各委員會置召委2人，由各委員會立委於每會期互選產生，召委輪流擔任會議主席。

而選前評估，除了經濟、社會福利及衛生環境委員會之外，其餘6個常設委員會都確定由民進黨與國民黨各佔一席。而經濟、社福衛環委員會的召委席次，除了民進黨可以穩拿一席之外，另外一席則要看民眾黨團的態度。如果民眾黨選擇支持民進黨，民進黨則有機會再奪下額外的召委席次。

然而，民眾黨7日並沒有明確表態，所以兩個常設委員會的選舉結果是由民進黨與國民黨各佔一席。民進黨團幹事長鄭運鵬對此表示，國民黨在委員傅崑萁、高金素梅加入其黨團運作後，在立院共有40席，並平均分配各5席在八個委員會。所以在社福衛環和經濟委員會中，若是沒得到其他在野黨的支持，連抽籤第二席召委的機會都沒有。

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