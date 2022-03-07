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賑災烏克蘭捐款達3億 外交部：先撥1億助難民

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賑災烏克蘭捐款達3億 外交部：先撥1億助難民

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部今舉行「賑災烏克蘭記者會」。記者張加／攝影
外交部今舉行「賑災烏克蘭記者會」。記者張加／攝影

外交部吳釗燮今指出，烏克蘭捐款專戶成立至今累積捐款金額已達新台幣約三億元，將從善款中先撥一億元，將善款直接給波蘭所指定幫助難民的單位。

外交部今舉行「賑災烏克蘭記者會」，吳釗燮、立法院副院長蔡其昌、波蘭駐台代表高則叡（Cyryl Kozaczewski）等人出席並致詞。

此外，外交部今起至本月18日止，開放接受民間捐贈物資，物資也將優先幫助烏克蘭難民。

外交部2日宣布成立賑濟烏克蘭專戶，2日起接受ATM 、銀行轉帳，3日起可接受線上刷卡匯款，為期1個月；經賑災基金會統計，賑濟烏克蘭專戶開設至7日上午8時累計近2.6億元。

吳釗燮今天說，為快速提供難民安置協助，將從專戶先做第一次提撥，額度新台幣一億元，支票將捐贈波蘭政府賑濟難民的專責單位。

烏克蘭 外交部 吳釗燮

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