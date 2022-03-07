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北斗鎮長李玄在停職 妻楊麗香：強忍悲痛 我一定再回來

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮鎮長李玄在(左)因上任前涉及圖利及販賣偽農藥等罪，遭二審宣判有罪，今天起停止職務，並由彰化縣府指派秘書邱錦模(右)代理鎮長職務，今天辦理交接儀式。圖／彰化縣府提供
彰化縣北斗鎮鎮長李玄在(左)因上任前涉及圖利及販賣偽農藥等罪，遭二審宣判有罪，今天起停止職務，並由彰化縣府指派秘書邱錦模(右)代理鎮長職務，今天辦理交接儀式。圖／彰化縣府提供

彰化縣北斗鎮鎮長李玄在因上任前涉及圖利及販賣偽農藥等罪，遭二審宣判有罪，依地方制度法規定，即日起停止職務，並由彰化縣府指派秘書邱錦模代理鎮長職務，今天辦理交接儀式。而李玄在之妻、前鎮長楊麗香也在臉書寫下「強忍悲痛 我一定會再回來！」是否今年再回鍋代夫出征參選鎮長，引發外界矚目。

李玄在於2017年因受鎮民請托，要清潔隊陳姓班長讓人傾倒54噸多的拆除建物事業廢棄物，涉嫌圖利，二審依貪汙圖利罪，判刑1年10月、褫奪公權2年；再則其經營的農藥行涉嫌販賣禁用偽農藥，台中高分院改判6個月，得易科罰金，再併科罰金100萬元。

李玄在今天起停止鎮長職務，今天上午在縣府民政處長賴致富擔任主持及監誓人，另由主計處長蕭秀瑛擔任監交人，將鎮長之職交接給邱錦模。

不過李玄在致詞時也喊冤說，如果「便民」卻成為「圖利」，實在讓人不勝唏噓，並強調他當時並非公務人員，僅因服務請託情事，就被依公務人員貪汙治罪條例之圖利罪法辦，沉冤難述、百口莫辯，而當時有心人士刻意惡意汙衊及散播不實耳語，至今這股惡意勢力仍在暗潮洶湧，但真金不怕火煉，楊前鎮長和他努力建設地方的成果仍是有目共睹。

對於丈夫李玄在的下台，楊麗香充滿不捨，最近也頻在其臉書意有所指，為李玄在打氣「勇敢面對，因為無愧於心」，今天更公開寫下「強忍悲痛，我一定會再回來！不是因為不捨，而是責任未了」。

楊麗香接受記者電訪時也說，她和李玄在任內推動鎮內重大建設包括新設聯合幼兒園、兒童公園、幼兒生育津貼、規劃社區新建、重建長照據點、及重陽敬老活動、敬老禮金等社會福利，讓大家看到這幾年來北斗的改變。

楊麗香說，最近鎮民看到他們的委曲，一直鼓勵她再參選鎮長，繼續服務，其實對她而言，政治並非人生唯一目標，但如果不再出來選，是不是就是他們自己承認錯誤了，她對李玄在真的很不捨，而且有些重大政策也還未完成，她願意再接受挑戰，但會再好好沈澱，看下一步怎麼走。

北斗鎮鎮長李玄在今天起被停職，其妻前鎮長楊麗香數度在臉書不捨李玄在，並寫著「擦乾眼淚、沈潛後再出發」。圖／翻攝自楊麗香臉書
北斗鎮鎮長李玄在今天起被停職，其妻前鎮長楊麗香數度在臉書不捨李玄在，並寫著「擦乾眼淚、沈潛後再出發」。圖／翻攝自楊麗香臉書

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