【專家之眼】莫非，龐培歐要把台灣送上火線？

美國前國務卿龐培歐來訪，提出要美方正式承認中華民國（台灣），這與北約計畫邀請烏克蘭入會，是否有其相似性？

龐培歐在台灣的演講中稱，拜登政府應當立即正式承認中華民國（台灣），又說這不是台獨而只是承認一個事實，獲得在場百餘名聽眾極為熱烈的掌聲。但事後外交部卻表示，這是龐氏個人立場故沒有評論，豈不嚴重違逆民意？

其實，美國卸任官員來台淘金，早已形成慣例，尤其龐氏還有意競選2024美國總統。但依他目前在美國的職務觀之，現只是哈德遜研究所多位特約研究員（distinguished fellow）之一，並擔任某大公司的掮客。這與一般美國高官退休後，在大企業擔任顧問坐領乾薪的情況相去甚遠，而這也可能與北京的制裁有關，以至於他有時間成功塑身。

再者，川普也有意競選2024，況且已在義烏印製競選旗幟，因而龐氏的前景難料。這必然可以解釋，為何日前美國五人團匆匆趕在龐培奧之前訪台，以及外交部與其保持距離，因這確實不是拜登政府現行的政策。尤其在烏克蘭情勢如此爆裂之際，北京的角色確實比較突出。

縱觀當前俄烏戰事，北約東擴確實是一重要原因，因目前俄國只剩烏克蘭與白俄羅斯，可以形成與西方勢力的緩衝區。這也與1962年蘇聯在古巴建立飛彈基地，遭到美方強烈反應的情況類似，當時還幾乎釀成世界大戰。

但目前最重要的是，如何結束這場悲劇。其實，俄烏雙方談判所建立的人道走廊，乃象徵著日後更加慘烈的戰鬥，因俄方至今還只使用輕型武器，在民眾撤離之後，才是重裝上陣的開始。

面臨即將惡化的危機，日前烏克蘭外長還電請中方出面調停，而歐盟外交政策負責人博雷爾（Josep Borrell），也強烈支持中國在俄烏戰爭中進行調解。且在開戰之初，普亭也還與習近平通話，想必也有此意，尤其中國與俄烏雙方的關係均佳，份量與籌碼均相稱。

若此，北京當可對於緩和戰事與促進世界和平做出重大貢獻。再加上烏克蘭位於大陸一帶一路的重要節點，尤其戰後重建的工程浩大，這都對於大陸極為重要，更不要說難民與油價及原物料飆升的問題。

綜合言之，當前烏克蘭的悲劇，是美國點火與俄國開火所造成，而烏國著火但北京依舊觀火，確實應該及時提出滅火計畫。而台灣還在玩火，龐培歐的講法不啻要把台灣送上火線，這與北約吸收烏克蘭的想法有何不同？烏克蘭的慘況歷歷在目，試想日後台海爆發戰事，就算外力馳援，台灣還是最先受害。由此可見，反戰愛台才是正辦，不得不察。