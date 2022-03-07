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記者轉任政黨要職 陳冠穎、季節未退媒體群組惹議

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
政治記者轉戰政治工作者所在多有，基於工作倫理，離職後多主動立即退出任記者時加入的各單位媒體聯絡群組。但包含轉任桃園市青年局長陳冠穎，與近日猛轟國民黨的新黨輿情中心主任季節，至今都還在藍營重要媒體群組，恐有爭議。圖／截自季節LINE介紹頁
政治記者轉戰政治工作者所在多有，基於工作倫理，離職後多主動立即退出任記者時加入的各單位媒體聯絡群組。但包含轉任桃園市青年局長陳冠穎，與近日猛轟國民黨的新黨輿情中心主任季節，至今都還在藍營重要媒體群組，恐有爭議。圖／截自季節LINE介紹頁

政治記者轉戰政治工作者所在多有，基於工作倫理，離職後多主動立即退出任記者時加入的各單位媒體聯絡群組。但包含轉任桃園市青年局長陳冠穎，與近日猛轟國民黨的新黨輿情中心主任季節，至今都還在藍營重要媒體群組，恐有爭議。

陳冠穎是民進黨立委陳明文女兒，過去曾在親綠網媒短暫擔任政治記者，2020年總統大選期間即轉換跑道為蔡英文總統輔選，之後再轉任民進黨青年部前副主任，今年1月17日接掌目前由民進黨執政的桃園市政府青年局。

但經查，陳冠穎雖已歷練民進黨黨政要職兩年餘，但截至目前為止，卻仍在仍運作中、包含國民黨主席朱立倫個人平面媒體框、黨副秘書長李彥秀、立法院國民黨團、國民黨智庫，以及前主席連戰、立法院前院長王金平等重要媒體群組中。

此外，包含曾任黨主席的立委江啟臣、現任國民黨團總召曾銘宗、國民黨立委蔣萬安、林為洲、溫玉霞等人，以及國民黨中常委沈智慧、中央委員徐正文、台北市議員徐巧芯與深藍團體孫文學校等媒體群組，陳冠穎也都仍在連洛清單中。

除國民黨系統外，陳冠穎曾加入親民黨、婦聯會、新黨前發言人王炳忠、立法院副院長蔡其昌、民進黨立委吳思瑤、趙天麟的媒體群組，至今也都未退出，就連政治記者分享資訊的政治線上記者分享群組，陳也仍在其中。

至於季節，過去也曾短暫任職親藍媒體，去年中轉任新黨輿情中心主任後，屢出席記者會或發新聞稿炮打國民黨與蔣萬安，但經清查，他離開媒體後，目前為止也未退出包含朱立倫平面媒體、國民黨副主席連勝文與蔣萬安媒體群組。

因過去季節跑藍營路線，至今仍未退出的媒體群組還包含前總統馬英九、前副總統吳敦義、立院國民黨團、國民黨智庫、國民黨青年部、國民黨前主席洪秀柱、前副主席郝龍斌、立院前院長王金平、行政院前院長江宜樺的長風基金會等。

此外，立法院國民黨團三長的曾銘宗、萬美玲、李德維、立委江啟臣、蔣萬安、洪孟楷、吳斯懷、呂玉玲、傅崐萁、張育美、李貴敏、林奕華、林文瑞、溫玉霞、葉毓蘭、鄭正鈐、鄭麗文、陳玉珍、楊瓊瓔等媒體群組，季節也未退出。

另外，像是中廣董事長趙少康，孫文學校與沈智慧、徐正文，季節也仍在名單。其他如，親民黨、立法院民眾黨團、婦聯會、民眾黨立委張其祿媒體群組聯絡清單，也仍然有季節。

與陳冠穎以政務官身分潛藏媒體群組相反的是，季節出任黨職，但任記者時加入的政府機關媒體群組，包含監察院、國防部、退輔會、中選會、黨產會、促轉會、高雄市政府等，至今也都還未退出。

政治記者轉戰政治工作者所在多有，基於工作倫理，離職後多主動立即退出任記者時加入的各單位媒體聯絡群組。但包含轉任桃園市青年局長陳冠穎，與近日猛轟國民黨的新黨輿情中心主任季節，至今都還在藍營重要媒體群組，恐有爭議。圖／截自陳冠穎LINE介紹頁
政治記者轉戰政治工作者所在多有，基於工作倫理，離職後多主動立即退出任記者時加入的各單位媒體聯絡群組。但包含轉任桃園市青年局長陳冠穎，與近日猛轟國民黨的新黨輿情中心主任季節，至今都還在藍營重要媒體群組，恐有爭議。圖／截自陳冠穎LINE介紹頁

國民黨 民進黨 立法院

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