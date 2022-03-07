柯文哲曝2024民進黨422戰略 轟綠控制媒體「不要臉」

台北市長柯文哲今天接受專訪，提到民眾黨2022及2024總統大位，柯文哲說，現在民進黨策略，就是將柯文哲抹紅、抹藍，放任民眾黨吃國民黨的票，「打出422戰略，就單一選區完全符合民進黨當選戰略」，只要打出422民進黨占一半，其餘國民黨、民眾黨再各一半，民進黨就贏了，嗆民進黨治國不怎麼樣，選舉一流。

柯文哲也批民進黨控制媒體，柯說，「國家之力量在國民全體，什麼樣的國民選出什麼樣的總統」，放任媒體一言堂，民進黨不要臉的原因就在這裡，「黨政軍退出媒體，不是你們主張的，怎麼都不會覺得不好意思」，「我是綠營出身的，當年辛辛苦苦推翻國民黨，卻換來這樣的民進黨，比國民黨還糟糕」。

柯文哲今天接受議員鍾沛君Yahoo TV網路節目專訪，提到2024，對於前幕僚柯昱安曾說，民眾黨是沒有主體的政黨，不應放任黨內親藍人士運作，對此，柯文哲說，民眾黨一直很努力打破藍綠、超越藍綠，不過民進黨一直要把民眾黨拉回藍綠窠臼。

柯說，甚至曾有學者問他到底親中、親美？對他來說，親中親美都是工具，不是目的，統獨應該是工具，不要一直逼他要做目的，但對方說「講這個沒有用，老百姓聽不懂」，柯說，「天啊！我還沒有想到這解決辦法」。

柯文哲表示，藍白合完全是民進黨推波助瀾的大戰略，將民眾黨往國民黨推，確保民進黨單一選區戰略一定獲勝，民進黨治國很差，但選舉一流，戰略邏輯很令人佩服。

不過柯文哲也批國民黨，連立法院罵人都不會，還亂丟豬內臟？柯說，若民眾黨有30多席國會議員，有一半是高虹安就可以了，「釘得他(民進黨)翻掉」，論述還是很重要，要有能力論述，還有一點，30年前可以激烈抗爭，30年後不太符合社會主流。

柯文哲也暗酸總統蔡英文，指這一點蔡英文蠻厲害，她知道怎麼控制社會主流，控制社會主流思想，變成少數要對多數打，柯說，「小時候念的動物農莊及1984這兩本書，我的天啊！竟然我63歲在台灣實現了」，台灣媒體以前有什麼綠媒、藍媒，現在沒有了，現在是一言堂。

柯文哲表示，現在是執政黨監督在野黨，他很生氣當年黨政軍退出媒體，是哪一個政黨的主張，現在呢？黨政軍就是媒體，全部控制住，原本應該是在野黨監督執政黨，現在卻是執政黨監督在野黨。