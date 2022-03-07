今烏克蘭明台灣？柯文哲：我們只要撐過四天 對方就慘了

台北市長柯文哲接受議員鍾沛君Yahoo TV網路節目專訪，今天播出，對於「今日烏克蘭、明日台灣」的說法，柯文哲說，在烏克蘭他學到一件事情，「如果你不尷尬的話，就輪到別人尷尬」，沒有想到烏克蘭竟然可以撐超過四天，所以現在俄羅斯尷尬了，現在普亭這下就尷尬了。所以台灣一定要撐超過四天，「我們有本領撐超過四天，對方就慘了。」

柯文哲說，烏克蘭與台灣有相同的地方，也有不相同的地方，但不可否認，烏克蘭就是一個需要台灣需要借鏡的地方。

柯文哲指出，烏克蘭的處境跟台灣很像，但台灣有優勢，包括位處第一島鏈，擁有「護國神山」半導體產業，這些都是我們比起烏克蘭來說的優勢。還有美國很明確告訴烏克蘭，不會出兵，但會不會出兵，台灣目前還沒明講，台灣還是靠自己比較妥當。

另外，對於美國前國務卿龐培歐日前訪台，民眾黨無緣與龐培歐會面，是否錯失2024入場券？柯文哲今天表示，之前有些人都有來談過，他先前也想過，市長任內要不要訪美，不過現在出價也比不過民進黨，「你去美國，美國也不會給好臉色」，如果你選得上，美國自然會找你來談。商場上出價出不過民進黨，美國現在也不需要處理我們。