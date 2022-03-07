快訊

直播／今日本土+2、境外+27 無死亡個案

烏克蘭戰報：停火殺人的「敘利亞戰術」與傭兵？

澳洲暴雨成災 蔡英文表關心、要求外交部關注最新狀況

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

澳洲東南部暴雨成災，且依據氣象預測，近日恐有另一波降雨狀況。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統向澳洲政府及人民致以誠摯的慰問與關懷，並向不幸罹難的民眾及家屬表達哀悼之意。

對於澳洲總理莫里森（Scott Morrison）日前確診新冠肺炎，蔡總統也表達誠摯關心，希望莫里森總理在致力於救災公忙之餘，亦能早日康復。

張惇涵表示，外交部長吳釗燮及我國駐澳代表常以立，也已向澳洲政府表達慰問關懷，並感謝第一線防洪及救難人員的辛勞。根據外交部掌握，目前無國人或台商因洪災傷亡或受困，但蔡總統亦指示外交部與我駐澳代表處，持續關注近日澳洲新一波降雨狀況，提供我國僑民必要之協助，務必確保我國僑民安全無虞。

張惇涵表示，台灣與澳洲是共享普世價值的民主夥伴，今年也適逢澳洲駐台辦事處設立40周年，台澳雙方不僅近年互相支持與合作的力道愈來愈強，台澳雙方情誼也愈來愈友好深化。此次澳洲遭逢極端氣候導致的天災傷損，相信台灣人民也同感不捨關懷。我國也將持續關心當地災情與後續重建工作狀況。

澳洲 張惇涵 外交部

延伸閱讀

嗆蔡英文能源政策擺爛 柯文哲爆：李遠哲也氣得快發瘋

【專家之眼】恢復徵兵制，支持蔡英文選民自己的選擇？

民進黨「國務青旗艦營」結業式 蔡英文歡迎年輕人入黨

民進黨主席蔡英文出席青年培訓營 支持青年從政

相關新聞

立法院新會期召委出爐 藍綠各獲8席

立法院新會期開議，8個常設委員會召委今天改選。經朝野以推舉方式選出，並未進行投票，藍綠在8個委員會各獲得一席召委。

澳洲暴雨成災 蔡英文表關心、要求外交部關注最新狀況

澳洲東南部暴雨成災，且依據氣象預測，近日恐有另一波降雨狀況。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統向澳洲政府及人民致以誠...

今烏克蘭明台灣？柯文哲：我們只要撐過四天 對方就慘了

台北市長柯文哲接受議員鍾沛君Yahoo TV網路節目專訪，今天播出，對於「今日烏克蘭、明日台灣」的說法，柯文哲說，在烏克...

陳時中拍照戴口罩讓同框者好尷尬 理由原來是...

衛福部長陳時中今天中午參加樂生療養院迴龍院區，都會原住民長照大樓動土典禮，最後合影的時候多數來賓包括桃園市長鄭文燦、中央...

搭郭戰2024？柯文哲：誰搭誰都想過 民調一比就心裡有數

台北市長柯文哲爭取挑戰2024總統大位，立委蔡壁如日前也說，餘生願望是將柯文哲送進總統府，連柯妻陳佩琪也說，柯文哲不選2...

嗆蔡英文能源政策擺爛 柯文哲爆：李遠哲也氣得快發瘋

全台303大停電，台北市長柯文哲今天接受網路節目專訪時，再嗆蔡政府的能源政策擺爛，就是這一關先騙過去，下一關再騙。柯文哲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。