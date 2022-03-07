澳洲暴雨成災 蔡英文表關心、要求外交部關注最新狀況

澳洲東南部暴雨成災，且依據氣象預測，近日恐有另一波降雨狀況。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統向澳洲政府及人民致以誠摯的慰問與關懷，並向不幸罹難的民眾及家屬表達哀悼之意。

對於澳洲總理莫里森（Scott Morrison）日前確診新冠肺炎，蔡總統也表達誠摯關心，希望莫里森總理在致力於救災公忙之餘，亦能早日康復。

張惇涵表示，外交部長吳釗燮及我國駐澳代表常以立，也已向澳洲政府表達慰問關懷，並感謝第一線防洪及救難人員的辛勞。根據外交部掌握，目前無國人或台商因洪災傷亡或受困，但蔡總統亦指示外交部與我駐澳代表處，持續關注近日澳洲新一波降雨狀況，提供我國僑民必要之協助，務必確保我國僑民安全無虞。

張惇涵表示，台灣與澳洲是共享普世價值的民主夥伴，今年也適逢澳洲駐台辦事處設立40周年，台澳雙方不僅近年互相支持與合作的力道愈來愈強，台澳雙方情誼也愈來愈友好深化。此次澳洲遭逢極端氣候導致的天災傷損，相信台灣人民也同感不捨關懷。我國也將持續關心當地災情與後續重建工作狀況。