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陳時中拍照戴口罩讓同框者好尷尬 理由原來是...
衛福部長陳時中今天中午參加樂生療養院迴龍院區，都會原住民長照大樓動土典禮，最後合影的時候多數來賓包括桃園市長鄭文燦、中央流行疫情指揮中心副組長王必勝等人，都順手脫下口罩準備拍照，大家忽然發現陳時中口罩還是戴得好好的，一下子顯得有些尷尬。
有的人手放進口袋準備拿出口罩重新戴上，但是你看我我瞄你顯得猶豫不決，陳時中部長依然老神在在坐著等拍照，其他人最後笑著各自做決定，形成部長和少數人戴口罩，和多數沒戴口罩的人合影畫面。
事後媒體聯訪的時候問陳時中，為什麼戴著口罩拍照，是不是有特別的意涵。陳時中解釋，口罩的禁令現在當然是放鬆了，不過「我們是說可以不用戴，不是不要戴，我自己當指揮官對不對，還是希望大家盡量把口罩戴好」，一旁的官員聽了點點頭，終於明白陳時中為什麼戴口罩合影。
中央流行疫情指揮中心先前宣布3月1日起鬆綁帶口罩的規定，可以不戴口罩的場合包括室內外運動、拍照、自行開車車內均為同住家人，或無同車者時，與直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動正式拍攝或進行時。今天陳時中、鄭文燦、立委陳瑩、廖國棟致詞的時候一樣戴著口罩。
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