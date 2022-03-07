陳時中拍照戴口罩讓同框者好尷尬 理由原來是...

衛福部長陳時中今天中午參加樂生療養院迴龍院區，都會原住民長照大樓動土典禮，最後合影的時候多數來賓包括桃園市長鄭文燦、中央流行疫情指揮中心副組長王必勝等人，都順手脫下口罩準備拍照，大家忽然發現陳時中口罩還是戴得好好的，一下子顯得有些尷尬。

有的人手放進口袋準備拿出口罩重新戴上，但是你看我我瞄你顯得猶豫不決，陳時中部長依然老神在在坐著等拍照，其他人最後笑著各自做決定，形成部長和少數人戴口罩，和多數沒戴口罩的人合影畫面。

事後媒體聯訪的時候問陳時中，為什麼戴著口罩拍照，是不是有特別的意涵。陳時中解釋，口罩的禁令現在當然是放鬆了，不過「我們是說可以不用戴，不是不要戴，我自己當指揮官對不對，還是希望大家盡量把口罩戴好」，一旁的官員聽了點點頭，終於明白陳時中為什麼戴口罩合影。