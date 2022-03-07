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搭郭戰2024？柯文哲：誰搭誰都想過 民調一比就心裡有數

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
對於2024大位，柯文哲今天自爆，他都想過要變成誰的搭擋，都想過，但何必去預測兩年後的事情，就是放輕鬆、往前走」。圖／引用自直播
對於2024大位，柯文哲今天自爆，他都想過要變成誰的搭擋，都想過，但何必去預測兩年後的事情，就是放輕鬆、往前走」。圖／引用自直播

北市柯文哲爭取挑戰2024總統大位，立委蔡壁如日前也說，餘生願望是將柯文哲送進總統府，連柯妻陳佩琪也說，柯文哲不選2024才是新聞。柯文哲今天接受專訪時表示，這表示她們都是政治素人，「亂講話、就算是，也不可以這樣講好不好」，柯說，「我旁邊每個人都是自走砲，最可怕」。

主持人也提到2024選總統搭擋，是否考慮過鴻海創辦人郭台銘、國民黨主席朱立倫？柯文哲自爆，他都想過要變成誰的搭擋，都想過，但何必去預測兩年後的事情，就是放輕鬆、往前走」。柯也說「人家想的是，我去搭擋他，不是他來搭擋我，到時候民調比一比，自己心裏有數，就是君子守時待命，行就行，不行就不行」

對於參選2024，柯文哲說，「我倒覺得平常心，我還是『要選不需要聲明，不選才需要聲明』，務實講，選總統沒有這麼簡單」，柯也透露，他曾找過小英基金會的人來講，參選要先組基金會、籌錢、全台設置後援會分會，「那就不要當市長了，每天搞這個好了」，「等有一天什麼都沒有，才能找回真正的自己」。

柯文哲說，做什麼事情都需要時間，平常講一大堆，民眾黨成立才兩年半，等有一天他不當台北市長，有要來捐錢的再來。

柯文哲 北市 朱立倫

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