嗆蔡英文能源政策擺爛 柯文哲爆：李遠哲也氣得快發瘋

全台303大停電，台北市長柯文哲今天接受網路節目專訪時，再嗆蔡政府的能源政策擺爛，就是這一關先騙過去，下一關再騙。柯文哲也再爆，中研院前院長李遠哲有次拜訪蔡英文談淨零碳排放，結果蔡英文總統冷冷回答李一句話，「我總統只幹到2024....」，李遠哲聽到蔡英文這樣回答，當場氣得快發瘋，批評蔡總統2024任期屆滿一下台，就會留下一大堆爛攤子。

柯文哲接受議員鍾沛君網路節目專訪，提到303大停電，柯文哲說，東區門戶計畫很大，因為電力問題，位於東區門戶的台北生技大樓竟就被要求限電，台電「只能給多少瓦數的電」，柯文哲忍不住嗆，「開什麼玩笑，蓋這麼大的大樓，電力竟要被限量，那不用做了....」。

柯文哲也提到，目前台積電用電量約占台灣電力的5％，未來可能還要到10%至15%，台積電之所以是台灣的護國神山，有它的代價，後來發現，就是吃電這麼嚴重。柯說，民進黨說核電廠要關，這他同意，但還是要講清楚，後面要怎麼做。

柯文哲表示，能源問題還是要實事求是，郭台銘是生意人，不會講謊話，說缺電就一定會缺電。對於東區門戶缺電，柯忍不住再嗆，「他們(民進黨）都太不負責任，每個都很短視」，尤其蔡政府的能源政策，現在資料都只有寫到2025年，2025年過後怎麼辦？

柯說，還有2050淨零碳排放，目前台積電獎綠電都收購了先求自保，但中小企業都靠國家，哪有辦法，2050淨零碳排放怎辦？若未來碳關稅要徵了，中小企業怎麼辦？「死定了，這是政府該做的事情，但都沒有積極在做」。

柯文哲自爆，蔡政府的能源政策都只有到2025年，他跟李遠哲有三代交情，李遠哲曾跟他說，有次找蔡英文總統談淨零碳排放，蔡英文小英總統冷冷回答他一句話，「我總統只幹到2024」。柯說，李遠哲告訴他，「當場氣得快發瘋.....。」

柯文哲說，接下來2024蔡英文總統任期滿一下台，「將留下一大堆爛攤子給我們，這實在是擺爛，反正我也知道她的邏輯，就是這一關先騙過去，下一關再騙，就像基隆輕軌，每次都用騙的」。

柯說，現在蔡政府什麼都不做，誰來當2024總統都會很慘，大概第一步就是核三要先延役，標準做法應該是核一核二核三先不要退，關於再生能源要怎麼弄，討論好再上來。不管2024誰當總統，都會面臨很慘的經驗，民進黨的來當也一樣，因為都沒有準備。