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澳洲昆士蘭州豪雨成災 外交部：目前無國人傷亡或受困
澳洲昆士蘭州遭受豪雨災情，據我外交部掌握，目前無國人或台商因洪災傷亡或受困。
外交部今表示，部長吳釗燮已代表蔡英文總統向澳洲辦事處代表露珍怡（Jenny Bloomfield）表達對澳洲洪水災情的誠摯慰問；露珍怡對我國政府與人民關懷表示感謝。
外交部發布新聞稿指出，澳洲昆士蘭州東南部因連日豪大雨，首府布里斯本更創下百年以來單日最高降雨量紀錄，自2月26日起陸續傳出洪水災情，昆州東南部淹水面積高達3.4萬平方公里，布里斯本市中心也有多處積水，數千人緊急撤離。澳洲媒體報導，受災人數已近2萬人，至今有11人不幸罹難，災情導致相關損失預計將高達數十億澳元。
據駐布里斯本辦事處掌握的消息，目前無國人或台商因洪災傷亡或受困；目前大布里斯本地區部分街道仍因積水或災後清理，交通略受影響，仍請外出時務必小心，外交部與駐布里斯本辦事處將隨時密切注意災情發展。
外交部表示，我國駐布里斯本辦事處處長陶令文也已致函昆州州長Annastacia Palaszczuk及布里斯本市長Adrian Schrinner，代表我國政府向受災人士表達關懷與慰問，並感謝昆州第一線防洪及救難人員的辛勞。
駐布里斯本辦事處所在辦公大樓電梯設備因受洪災影響，日前進行安檢維修暫停對外開放，惟駐處已將領事服務暫時移至「昆士蘭台灣中心」辦理；駐處將在辦公大樓開放出入，且經檢視電梯運作正常後，預定於3月9日重新開放領務大廳服務民眾。
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