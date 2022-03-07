立法院新會期召委出爐 藍綠各獲8席

這次國民黨中常委選舉遭質疑史上選風最敗壞的一次，是否真的史上最糟未可知，但制度的問題結合國民黨黨內形勢，演變成中常委選舉的超完美風暴，卻是不爭事實。儘管就政治形勢而言，大環境非國民黨能掌控，黨內選舉的制度問題，始終是歷任主席宣示要改革，卻改不了的結構問題。如果再放任不管，未來問題只怕越越來越嚴重。

2022-03-07 09:37