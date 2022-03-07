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立法院新會期召委出爐 藍綠各獲8席
立法院新會期開議，8個常設委員會召委今天改選。經朝野以推舉方式選出，並未進行投票，藍綠在8個委員會各獲得一席召委。
根據據立法院各委員會組織法規定，各委員會置召委2人，由各委員會立委於每會期互選產生，召委輪流擔任會議主席。由於召委可決定委員會排案議程，攸關加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）議題及審查福食解禁行政命令的經濟、社福衛環委員會，可望成為本會期攻防焦點。
召委名單，包括經濟委員會：邱志偉（民進黨）、謝衣鳯（國民黨）；社福衛環委員會：賴惠員（民）、林為洲（國）；交通委員會：林俊憲（民）、洪孟楷（國）；教育文化委員會：賴品妤（民）、林奕華（國）；財政委員會：沈發惠（民）、羅明才（國）；內政委員會：張宏陸（民）、鄭天財（國）；司法及法制委員會：黃世杰（民）、陳以信（國）；外交及國防委員會：羅致政（民）、江啟臣（國）。
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