快訊

學習歷程竟商品化！北科大4項5天課程8千 全教總籲徹查

台中大火6死最後運出焦屍是羊？消防員：確認是嬌小女屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立法院新會期召委出爐 藍綠各獲8席

聯合報 / 記者鄭媁劉宛琳張加李承穎／即時報導
衛環委員會推舉民進黨立委賴惠員（左）、國民黨立委林為洲（右）擔任召委。記者陳正興／攝影
衛環委員會推舉民進黨立委賴惠員（左）、國民黨立委林為洲（右）擔任召委。記者陳正興／攝影

立法院新會期開議，8個常設委員會召委今天改選。經朝野以推舉方式選出，並未進行投票，藍綠在8個委員會各獲得一席召委。

根據據立法院各委員會組織法規定，各委員會置召委2人，由各委員會立委於每會期互選產生，召委輪流擔任會議主席。由於召委可決定委員會排案議程，攸關加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）議題及審查福食解禁行政命令的經濟、社福衛環委員會，可望成為本會期攻防焦點。

召委名單，包括經濟委員會：邱志偉（民進黨）、謝衣鳯（國民黨）；社福衛環委員會：賴惠員（民）、林為洲（國）；交通委員會：林俊憲（民）、洪孟楷（國）；教育文化委員會：賴品妤（民）、林奕華（國）；財政委員會：沈發惠（民）、羅明才（國）；內政委員會：張宏陸（民）、鄭天財（國）；司法及法制委員會：黃世杰（民）、陳以信（國）；外交及國防委員會：羅致政（民）、江啟臣（國）。

立法院今改選各委員會新會期召委，外交及國防委員會由民進黨立委羅致政（左二）、國民黨立委江啟臣（中）共同擔任召委。記者張加／攝影
立法院今改選各委員會新會期召委，外交及國防委員會由民進黨立委羅致政（左二）、國民黨立委江啟臣（中）共同擔任召委。記者張加／攝影

立法院 江啟臣

延伸閱讀

外交國防委員會 羅致政、江啟臣出任召委

立院福食戰場 衛環委員會林為洲、賴惠員拿下召委

賴品妤、林靜儀跨刀彰化 分別為楊子賢、辜皇譯輔選

黨主席人馬挫敗 國民黨常委選舉結果出爐...傅崑萁衝最高票

相關新聞

立法院新會期召委出爐 藍綠各獲8席

立法院新會期開議，8個常設委員會召委今天改選。經朝野以推舉方式選出，並未進行投票，藍綠在8個委員會各獲得一席召委。

外交國防委員會 羅致政、江啟臣出任召委

立法院今改選各委員會新會期召委，外交及國防委員會由民進黨立委羅致政、國民黨立委江啟臣共同擔任召委。

立院福食戰場 衛環委員會林為洲、賴惠員拿下召委

立法院各委員會新會期召委上午進行改選，在野黨團關心福食進口議題，民進黨、國民黨、民眾黨三黨團談好藍綠各推舉一個召委，並簽...

中常委選舉選風敗壞 凸顯國民黨改革「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的陋習

這次國民黨中常委選舉遭質疑史上選風最敗壞的一次，是否真的史上最糟未可知，但制度的問題結合國民黨黨內形勢，演變成中常委選舉的超完美風暴，卻是不爭事實。儘管就政治形勢而言，大環境非國民黨能掌控，黨內選舉的制度問題，始終是歷任主席宣示要改革，卻改不了的結構問題。如果再放任不管，未來問題只怕越越來越嚴重。

【圖輯】照片看歷史／職棒四年加入時報鷹、俊國熊 中職6隊盛大誓師典禮

職棒邁入第四年，誓師典禮1993年3月7日上午在國父紀念館廣場前展開，6支球團成員都出席，吸引不少球迷捧場。時任中華職棒聯盟會長唐盼盼在典禮上宣布職棒四年開始，希望6支球團將最好的球技，呈現給國人。...

新聞眼／歪風上位 國民黨談何改革

國民黨主席朱立倫上任後強調「重拾領導力，改變國民黨」，但在歷經公投、立委補選和罷免連三敗，以及被評為史上選風最糟的中常委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。