賴清德看「時代革命」情緒複雜：香港人勇敢改變了時代

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天包場欣賞紀錄片「時代革命」。圖／取自賴清德臉書
副總統賴清德今天包場欣賞紀錄片「時代革命」。圖／取自賴清德臉書

副總統賴清德今天包場欣賞紀錄片「時代革命」，邀請民進黨立委洪申翰、民進黨副秘書長林飛帆、民進黨台北市黨部主委吳怡農及台大政研所等學生一起參與。影片結束後，賴清德透過主持人表達，因為情緒複雜不方便致詞，但他在臉書上分享心得，他說，港人強韌的堅毅勇氣，台灣人不會忘記、世界更不會忘記。邀請所有以民主自由為傲的台灣人，一起來看「時代革命」這部紀錄片，力挺不畏強權的勇敢人民。

賴清德說，不是時代選中了香港，是香港人勇敢改變了時代。去年，「時代革命」在台灣金馬獎奪下第58屆最佳紀錄片，現場響起如雷貫耳的掌聲及滿滿的感動，今天特別包場和年輕朋友們一起觀賞這部紀錄時代的好片。

賴清德說，「回想2019年的夏天，許多台灣人和我一樣，關注著這場波瀾壯闊的社會運動。我們看到爭取榮光與自由的人民，即便面臨恐懼，強力水柱攻擊手無寸鐵的市民，婦女與學子血濺街頭，他們仍用身體、鮮血、眼淚，唱出勇敢歌聲，展現願為手足抵擋暴力的決心。」

賴清德表示，「時代革命」向全世界訴說著香港人的勇氣、手足之情及對土地的強烈認同。14歲抗爭者、記者、救護員、社工、守護孩子的老農、「家長車」車手、勇武派大學生、留下遺書的中學生，這部勇敢改變時代的革命紀事，彷若再次回到當年的槍林彈雨，港人勇敢且堅定的訴求，震動了全世界。

賴清德說，在烏克蘭，武器戰車無法擊垮守護生命與和平的強韌意志；在香港，威權者打不垮用血淚捍衛所愛的意志與決心。「台灣也一樣，因為我們也曾一代接一代，前仆後繼，在百年間走過無比艱辛的路，所以更有責任加倍努力，壯大台灣、守護主權，和國際民主自由陣營堅定站在一起。」

賴清德 香港

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