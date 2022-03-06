民進黨「國務青旗艦營」結業式 蔡英文歡迎年輕人入黨

民進黨舉辦的「2022國務青旗艦營」今天舉行結業式，黨主席蔡英文總統表示，很高興看到年輕的世代能夠聚焦在公共政策的議題上面，跟學運世代不一樣，學運世代尋求的是體制的改變，現在已經轉化為民主的時代，年輕朋友關注的是公共議題跟公共事務，「看到來自各地的年輕夥伴，我真的覺得滿振奮的。」她也當場歡迎大家加入民進黨。

蔡總統表示，這一次，民進黨的國務青旗艦營，以「地方治理、根基永續」為主題，希望傳達地方政治和基層民主的重要性。從執政經驗中學到，政治終究是要回歸到人民的日常生活。任何改革的理想、價值，也一定要深入到地方，才有可能成功。剛剛聽了幾個團隊在講重要政策的時候，都能從地方的需求，從生活面來出發，她覺得這就是民主社會重要的一個發展。特別是，地方層級的內政改革要做得好，台灣的民主才能夠穩健前進，而這就是支撐台灣國際地位最關鍵的基礎。

蔡總統也說，相信大家現在對地方治理，也有更深入的認識。今年底將舉辦地方選舉，歡迎各位更進一步投入年底的選舉工作。民進黨的許多夥伴，都是在大家這個年紀就已經投入政治工作，很多的黨工，甚至於旁邊的幹部或是參加行政團隊的年輕夥伴，也都先參加這樣的營隊，成為黨工跟工作的幹部或成為政府團隊裡面的幕僚。

蔡總統說，剛剛聽到大家也談到幾位在地方治理上特別有卓越表現的地方首長，不論是基隆的林右昌、桃園的鄭文燦、新竹的林智堅或是台中的林佳龍等，相信大家都耳熟能詳，「他們都是相對年輕的時候，就被徵召去選舉，而且他們的選舉都有個共同的特色，就是他們願意在地方打基礎，所以剛剛很多人提出來的幾個特質裡面談到跟地方連結，確實是候選人，尤其是年輕人深根地方跟地方連結的重要因素。」

蔡總統說，民進黨是不怕給予年輕人機會的政黨，也相信只要循序漸進，年輕世代的政治工作者，一定會有更好的創意跟活力，並從實務中累積珍貴的經驗，這就是要進行改革重要的基礎。

蔡總統也說，「國務青」是民進黨推動青年培力工作的品牌，希望培養出具有多元專業、也有行動力的新世代政治人才。不只是這次營隊，接下來，還會推出一系列的幕僚技能課程。所以，她要鼓勵這次參加國務青旗艦營的所有學員，「各位剛才提出的想法，都可以繼續『打磨』，越磨就會越亮眼。」

蔡總統也說，在這裡，也歡迎大家加入民進黨，「透過我們扎實的訓練，各位一定可以獲得重要的實務經驗，也為台灣社會做出改變。期待大家可以帶著想法和熱情，保持對地方治理的關注，更要貼近地方的社會脈動。也許今年底，或是不久後，大家就能夠為地方民主的發展，帶來貢獻。」