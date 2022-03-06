自爆任內攔下姚文智不關TVBS 陳水扁：應該由閱聽人做決定

2020年11月，國家通訊傳播委員會（NCC）對中天新聞台做出「不予換照」決議，導致中天新聞在有線電視系統消失。前總統陳水扁今天又提起他執政時發生的「TVBS」關台風波，他說，他認為作為總統，要關電視台不應是政府去關，應由閱聽人去做決定，應該尊重市場機制。

陳水扁今天在他主持的廣播節目「有夢上水」專訪民進黨前立委蔡啟芳，兩人談到蔡啟芳曾經因為「TVBS」沒關成功，就自稱改姓「裱」。

蔡啟芳說，當時新聞局長姚文智準備要把「TVBS」關掉，他就讚聲，因此說了「TVBS」不關，他就改姓「裱」，結果陳水扁對外說，任內不會關任何電視台，他因此將辦公室名牌貼上「裱」字，要大家叫他「裱哥」沒關係；「TVBS」讓他恨得牙癢癢，「要關起來讓它不能再囂張」。

總統陳水扁提起他執政時發生的「TVBS」關台風波，他說，他認為作為總統，要關電視台不應是政府去關，應由閱聽人去做決定。圖／本報資料照片

陳水扁說，他感謝蔡啟芳一路相挺，但他認為政府要尊重新聞自由，要關電視台，不是政府去關，而是由閱聽人去做決定，以市場機制為主。

陳水扁也說，當時行政院長謝長廷有向他報告，指沒有要關「TVBS」，而是要關東森裡面的某一個節目，當時「TVBS」沒有違規那麼多。

不過對於到底是誰要關「TVBS」，其實現任駐日代表的謝長廷曾經針對陳水扁說法回應。謝長廷在2020年10月曾說，陳水扁的發言與自己的記憶有部分出入，當時他每周都會向陳水扁報告業務，新聞局要處置「TVBS」，他也有向陳水扁報告，當時陳水扁說「該做的就去做」，否則在總統反對下，處分不可能繼續進行。

謝長廷也說，當時的輿論風向跟現在一樣，很多人呼籲陳水扁不要為行政院背黑鍋，陳水扁後來也公開表示絕對不會關電視台，社會風向稱讚總統堅守原則，但卻讓他和姚文智當壞人。