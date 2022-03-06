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高雄大屠殺紀念會爆衝突 基進黨參選人與民間鬥士團體互嗆

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
台灣基進黨高雄黨部成員、市議員參選人今至高雄市歷史博物館參加「306大屠殺紀念會」，與民間鬥士團體發生言語衝突。記者林巧璉／翻攝
台灣基進黨高雄黨部成員、市議員參選人今至高雄市歷史博物館參加「306大屠殺紀念會」，與民間鬥士團體發生言語衝突。記者林巧璉／翻攝

紀念活動染政治味，雙方人馬互嗆，今天3月6日適逢高雄大屠殺75周年，台灣基進高雄市參選人參加高雄市歷史博物館主辦的306大屠殺紀念會時，遇無黨籍高雄市議員參選人徐尚賢和高雄市前市長韓國瑜支持者發生衝突，兩方人馬互嗆，在警方隔開下才落幕。

徐尚賢等人手舉「找出名單、賠償家屬」手牌，要基進黨不要只是嘴上支持，應直接幫家屬找政府賠償。

台灣基進組織部主任李雨蓁說，起先台灣基進僅是站在會場周遭，避免徐尚賢等人行為影響受難家屬，但對方卻步步進逼，行為過分。李批，75年前高雄面臨暴政血洗，今天黃復興黨部系統出身的徐尚賢出手推擠，75年後國民黨的暴力本質，始終如一。

徐尚賢也是前罷捷發言人，雖此次以無黨籍參選鳳山區市議員，但其國民黨色彩為人所知，徐尚賢表示，今天民間鬥士團體是到場支持受難者家屬的，更希望與不同政黨攜手替家屬討公道、討賠償。基進黨卻用政黨色彩趕人，「這真的是愛台彎的行為嗎？」

台灣基進市議員參選人張博洋說，徐尚賢等人的人是複製人血饅頭的「人血選票」，為了新聞炒作傷害受難者。基進黨市議員參選人楊佩樺批，徐尚賢等人稱要「找出名單」更是對歷史的不了解，因為在歷史博物館對面的228紀念公園，便已陳列許多受難者名單，且全台灣的228或白色恐怖紀念地，皆有類似的裝置，以昭死者的血淚。

基進黨市議員參選人陳子瑜、張婷婷、王泳淇等人說，「歷史現場不是你的造勢場」，要選舉的造勢也造了，媒體也拍到了，請不要造成台灣社會再次傷害，籲徐等人道歉。

台灣基進黨高雄黨部成員、市議員參選人今至高雄市歷史博物館參加「306大屠殺紀念會」，與民間鬥士團體發生言語衝突。記者林巧璉／翻攝
台灣基進黨高雄黨部成員、市議員參選人今至高雄市歷史博物館參加「306大屠殺紀念會」，與民間鬥士團體發生言語衝突。記者林巧璉／翻攝
台灣基進黨高雄黨部成員、市議員參選人今至高雄市歷史博物館參加「306大屠殺紀念會」，與民間鬥士團體發生言語衝突。記者林巧璉／翻攝
台灣基進黨高雄黨部成員、市議員參選人今至高雄市歷史博物館參加「306大屠殺紀念會」，與民間鬥士團體發生言語衝突。記者林巧璉／翻攝
台灣基進黨高雄黨部成員、市議員參選人今至高雄市歷史博物館參加「306大屠殺紀念會」，與民間鬥士團體發生言語衝突。記者林巧璉／翻攝
台灣基進黨高雄黨部成員、市議員參選人今至高雄市歷史博物館參加「306大屠殺紀念會」，與民間鬥士團體發生言語衝突。記者林巧璉／翻攝
台灣基進黨高雄黨部成員、市議員參選人今至高雄市歷史博物館參加「306大屠殺紀念會」，與民間鬥士團體發生言語衝突。記者林巧璉／翻攝
台灣基進黨高雄黨部成員、市議員參選人今至高雄市歷史博物館參加「306大屠殺紀念會」，與民間鬥士團體發生言語衝突。記者林巧璉／翻攝

基進黨 台灣基進 高雄市

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