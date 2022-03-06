【重磅快評】要抖內也要罵 台電真是陳其邁最軟的一塊

303大停電事件再次讓蔡政府歪斜的能源政策現出原形，南部縣市更是停電的重災區，其中這次出包的興達電廠所在的高雄市，停電戶數與時間都居全台之冠，引發洶湧民怨。為此，高雄市長陳其邁痛斥台電輕忽怠慢，犯了不可原諒的低級錯誤，將協助廠商求償。陳其邁說得義憤填膺，絲毫不顧念台電去年可是捐了2億給高雄市政府，更是同樣有電廠的台中市及新北市的好幾倍，台電真是暖男市長心中最軟的一塊。

這次大停電，民進黨上下以及側翼很快就定調，不是缺電，而是電網出包，強調當時的備轉容量還有24%，行政院長蘇貞昌說這凸顯南電北送的脆弱，要加速三接完工。明明是電力系統出問題，蘇貞昌卻還刻意挑起南北矛盾，更無視北部各縣市在公投幾乎都同意重啟核四以分攤電力需求的事實。

蔡政府不僅把矛頭對準台電，更把過錯全推給當晚值班主任，定調為人為疏失。還有綠委當起鍵盤神探，羅列出每次有重要大事或國際賓客到訪前，電力供給就會出大包，質疑台電有「內奸」，把能源政策所導致的災難引導單一、個案式的錯誤用意再明顯不過。

綠營政治人物及側翼一再撇清不是缺電，更把外界對於缺電的質疑批評是認知作戰。然而，在303事件後，中火及林口火力發電廠就卯起來大燒特燒，淨發電量/裝置容量比都超過94%，等於是滿載發電，這幾天中部天空一片霧茫茫，中部居民再度「用肺發電」。奇怪，不是說不缺電嗎？

不只「火」力全開，303當天因外電供電不穩導致兩部機組急停的核三廠，台電3日晚間就向原能會提出再起動申請，2號機3日晚間10點獲准起動，1號機更在原能會漏夜審查下，4日凌晨3時許獲准再度起動，為了救發電，蔡政府可說已到了火燒屁股的程度。有網友更發現，5日凌晨4:20核三廠的發電量居然飆到98.644%，讓網友嘲諷「什麼核電，要叫福電！」一心廢核的蔡政府最後還是要靠核電救援，當初喊得震天價響的四個不同意都顯得無比諷刺。

而這次南台灣淪為停電重災區，這些縣市不僅是民進黨的票倉，更是去年底四大公投，蔡政府得以「南票北補」贏得勝利的關鍵，蔡總統才會在303事件隔天就立刻南下興達電廠視察，幾度向南部鄉親致歉。陳其邁更是怒飆台電犯了不可原諒的低級錯誤，要台電負起責任，針對整個電網供電穩定痛加檢討，對於商家損失，市府全力協助向台電求償，還說一定要跟台電「算清楚」。

陳其邁用低級錯誤罵台電，這倒讓人想起去年高雄城中城大火，市府消防單位只是因為一樓有柵欄阻擋就未安檢，在大樓貼貼告示了事，兩年四次「安檢未遂」，不知道這算不算也是低級錯誤？大家更不會忘記，為了改建高雄市立動物園，陳其邁直接發文給台電及中鋼等國營事業大剌剌要求「抖內」（贊助）8千萬，台電光去年就捐了近2億給高雄市政府，要錢的時候理直氣壯，要出氣的時候就往死裡打，只能說，台電這個韭菜真好割。