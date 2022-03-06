放話挑戰黃敏惠 蔡啟芳：調皮搗蛋的人當市長才會改變

民進黨前立委蔡啟芳前年完成肺臟移植重生，暴瘦一大圈，健康狀況好轉後，又懷抱參政夢，他今天接受前總統陳水扁廣播節目專訪時放話要挑戰嘉義市長黃敏惠，他說，20年前他就要投入嘉義市長選戰，當時被陳水扁勸退，若2022這一局綠營沒人敢戰，就由他出馬，還說「嘉義市就是需要他這樣調皮搗蛋者才能帶來改變」。

蔡啟芳說，他在嘉義市參選過國大代表，對嘉義市不陌生，原本20年前就選參選嘉義市長，當時被時任台北市長的陳水扁勸退才作罷。蔡也說，嘉義市是特殊的城市，現任國民黨市長黃敏惠已做了12年，若再連任就是16年，他質疑「黃市長做出什麼」，他有意願為民進黨出征2022嘉義市長這一仗，若黨內有其他人願意戰他就不強求。

昔日立院三寶之一、68歲蔡啟芳，在嘉義政壇打滾20餘年，近年逐漸淡出，6年前在嘉義市政府後方開起小吃店，想說「好味道要和更多人分享」，用名字當招牌，更附註「做嘜固」，果然開店數個月後，蔡因氣喘病入院治療，小吃店因此歇業。近年他在新北市三重區又開店，取名「作甲久眾人溫飽店」，他對手藝滿懷信心，還說正研發砂鍋魚頭，風味不輸嘉義名店。

蔡啟芳風格鮮明、草根味濃，常語出驚人，近年逐漸淡出政治圈，定居嘉義縣太保市，閒暇時就泡茶、看書、寫臉書文章，生活過得愜意，政治棒子交給次子蔡易餘。