專訪／賴清德、潘孟安挺不同陣營？ 鍾佳濱一次說分明

民進黨屏東縣長初選選情激烈，縣長潘孟安力挺立委周春米，副總統賴清德寫推薦信給立委鍾佳濱，外界認為賴、潘交情好，竟分站不同陣營，是否為難？但鍾佳濱接受本報專訪指出，「今天賴清德是在我跟周春米中做選擇，不是我跟潘孟安，何為難之有？」

對於獲賴清德親筆推薦，周春米日前也掛出跟賴合照的看板，賴清德究竟挺誰？鍾佳濱表示，「這是很簡單的政治判斷」，他是拿到親筆簽名，可以很坦然面對外界詢問，且早在公投結束後，便獲得賴推薦，只是製作需要時間，加上有文宣節奏安排，才會先釋出。「其他人貼出與賴清德的同框照，是不是取得當事人首肯，要問當事人才知道」。

至於賴清德與屏東縣長潘孟安交情好，但賴挺自己、潘卻挺周春米，是否造成尷尬？鍾佳濱說，今天他不是跟潘孟安競爭，所以對賴清德來說，沒有顧此失彼問題，「今天賴清德是在我跟周春米中做選擇，不是我跟潘孟安，何為難之有？」

另外國民黨被質疑介入民進黨內民調，力挺對手周春米，鍾佳濱也說，政黨競爭要有份際，國民黨到人家家裡臥底是不光明手段，國民黨要去面對這問題，要出面「管一管」，教練怎能縱容自家球員穿對手球衣來踢球？

由於周春米與自己都是新潮流，派系高層是否有出面協調？鍾佳濱說，「我完全沒有接到」，且新系的立委，有人只挺一個，也有人兩人都挺，代表派系內沒有一致定調，完全繫乎個人交情。

新系是否第一次在初選時對壘？鍾佳濱則說「不確定」，但客觀事實是，民進黨第一次在優勢選區，有不分區立委跳出來跟區域選。行政首長需要選舉歷練，由區域立委參選是常態，除非艱困選區，才需徵召奇兵或是選戰經歷不豐富的人。

至於對手莊瑞雄頻頻提出辯論議題，鍾佳濱則說，他認為辯論是要模擬大選情境，不是要找出誰的戰力最強，或是各言爾志，而是想像政黨政治下的初選，遇到其他黨質疑時如何因應，要找出經得起考驗的人。跟民調一樣，用對比式民調，對比可能的假想敵，誰的勝算最高，最有戰鬥力，否則將淪為「對外是文宣、對內是參考」的現象。