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柯文哲開競辦插旗新北 侯友宜：盼來新北的都全力以赴

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，希望所有來到新北的人都能了解新北市，好好為新北做事。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，希望所有來到新北的人都能了解新北市，好好為新北做事。記者張睿廷／攝影

民眾黨新北市議員參選人陳世軒明日將在新莊成立「柯文哲、蔡壁如、陳世軒新莊聯合服務處」，這是柯「全台首座」聯合競辦，被解讀是為2024插旗新北。新北市長侯友宜表示，希望所有來到新北市的人都能好好為新北做事、「了解新北市」，然後全力以赴。

陳世軒去年加入民眾黨，起先在台北市府實習，隨後到立法委員蔡壁如身邊擔任秘書，去年底宣布參加新北市新莊區議員選戰。

由於先前民眾黨議員參選人多是與立委合作，掛聯合競選服務處，但陳世軒明天將成立地的聯合競辦名稱是「柯文哲、蔡壁如、陳世軒新莊聯合服務處」，這是柯文哲在全國「首次」與黨內議員參選人合作，首站就選在全國人口數最多的新北市，被解讀為是布局2024年總統大選的第一步。

侯友宜回應，他是新北市的市長，他希望所有來到新北市的人，都能了解新北市，好好為新北做事。

侯友宜表示，他期盼每個人在自己的工作角色上都能全力以赴，好好把事情做好，這才是最重要的。

侯友宜 蔡壁如

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