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台南女性公務員比六都最低 陳以信建議增女性局處長

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委陳以信指出，目前台南市女性公教人員比例為六都之末，尤其市府一級首長女性比例僅占1/5。圖／陳以信提供
國民黨立委陳以信指出，目前台南市女性公教人員比例為六都之末，尤其市府一級首長女性比例僅占1/5。圖／陳以信提供

3月8日國際婦女節將至，國民黨立委陳以信指出，目前台南市女性公教人員比例為六都之末，尤其市府一級首長女性比例僅占1/5。他也對台南市長黃偉哲喊話，重視女權不是辦燈海、讓婦女拍照做樣子，而該真正提高台南女性參政比例。

陳以信表示，「權力、決策與影響力」是觀察女性權益重要指標。在2018年直轄市議員選舉中，台南市議員57席，女性候選人當選22席，女性當選比例是38.6%，台南市在六都排名第3名，僅略輸新北市與高雄市，顯示台南女性參政相當踴躍。

不過，陳以信指出，去年台南市公教人員總數是2萬2434人，女性公教員為萬2139人，換算比例為54.11%，是六都之中最低，且過去5年台南都是六都之末，如果想要趕上其他五都，女性公務員至少還要增加上百人，黃偉哲應重視台南女公務員比例落後問題。

陳以信說，最嚴重是台南市府一級首長的女性比例太低，目前市府27位一級單位機關首長中，只有6位是女性，其中一位還是代理，比例僅22%、約1/5，顯示台南市府女首長比例，還輸給市議會與公務機關很多。

陳以信表示，黃偉哲說重視女性權益，卻只辦玫瑰花燈海讓女性朋友美拍，是做表面功夫。如真重視台南女性參政權，應先增加市府女性首長，再增加女性公教人員。

台南 陳以信 黃偉哲

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