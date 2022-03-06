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馬偕來台150周年禮拜 蔡英文：請繼續為世界和平祈禱

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

蔡英文總統今天早上出席由台灣基督長老教會舉辦的「馬偕來台宣教150周年」禮拜，在台北市和平籃球館舉行。加拿大駐台代表芮喬丹、桃園市長鄭文燦、民進黨立委王定宇及台北市議員簡舒培都在場陪同。蔡總統致詞時表示，長老教會在台灣民主化過程中扮演很重要的角色；也請大家繼續為世界和平及國家人民祈禱。

蔡總統今天以台語致詞，她表示，今天很高興來參加長老教會北部大會聯合禮拜，共同見證長老教會對台灣的付出跟貢獻，加拿大長老教會在1871年派馬偕博士來台灣宣教，當時台灣對基督教不是很了解，馬偕在日記中有寫到，在傳教時遇到困難跟辛苦，但馬偕沒有放棄，還是堅持宣教，不只是學台灣的語言在台灣宣教，在醫療及教育發展上，也有很大的貢獻。

蔡總統說，馬偕把一生奉獻給最疼惜的台灣，長老教會也延續這樣的精神，給台灣帶來正面的力量，長老教會在台灣民主化過程中扮演很重要的角色，也在關鍵時刻發表宣言，促進台灣民主發展，實踐公義，讓台灣走向自由民主的道路，在座兄弟姊妹長期為台灣祈禱，帶來福音，用最實際的行動在教育、醫療、環境方面實踐對台灣的愛。

蔡總統說，過去這兩年來，全世界都面對疫情挑戰，國際情勢也有很大改變，特別感謝長老教會對政府的支持，感謝兄弟姐妹團結防疫守護台灣，現在疫情還沒結束，拜託大家繼續做好防疫，請大家繼續為世界和平及國家人民祈禱，祝福大家。隨後全場舉起右手祈禱，蔡總統也宣布禮拜開始。

疫情 加拿大 北市

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