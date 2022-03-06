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疫情趨緩挺旗津 陳菊參拜天后宮 大啖魚湯、肉燥飯

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
監察院長陳菊（右三）在立委賴瑞隆（左三）、市議員簡煥宗（右一）及區長、里長等人陪同下至旗津天后宮參拜。記者林巧璉／攝影
監察院長陳菊（右三）在立委賴瑞隆（左三）、市議員簡煥宗（右一）及區長、里長等人陪同下至旗津天后宮參拜。記者林巧璉／攝影

繼衛福部長陳時中228連假率防疫團隊走訪高雄旗津，以實際行動挺旗津，今天監察院長陳菊一早也到旗津天后宮拜拜，走訪旗津小吃攤。她說，旗津可以說是全台最安全的地方，經居民通力合作普篩，旗津是最安全的社區，「請大家多多到旗津走走」，助旗津經濟。

陳菊在立委賴瑞隆、市議員簡煥宗及在地里長陪同下，先至天后宮參拜，陳菊表示，除了祈求台灣的疫情能日益趨緩，也要祈求旗津能夠走過疫情低谷，重振往日生意，「旗津是高雄最早發展的地方，在歷任市長努力下，已轉變為環保、生態、觀光的好去處。」

陳菊參拜後指定要吃旗津小吃、茗城肉燥飯、虱目魚湯，「旗津的海產是全台灣名列前茅的，來旗津一定要吃海產」。一行人步行至茗城，陳菊先和老闆話家常說，「我從你爸爸開，吃到現在換你，加油！」一旁的民眾發現陳菊來訪說，「我們看到你就很開心，真的要多幫幫旗津。」

茗城小吃林老闆表示，這波疫情造成旗津生意崩落，目前還是未見好轉，「跟疫情前比差太多了，大型遊覽車還是沒進來。」萬物齊漲加上疫情因素，很多人出門也不願意消費，政府的振興只是一時的，店家還是必須靠自己。

超商店員冷小姐則說，過年後遊客有變多，人潮約回到正常時的6成左右，「疫情高峰時整間超商空蕩蕩，會進來買東西的全是在地人。」

旗津輪渡站是進出旗津重要交通工具，今早陸續有民眾搭渡輪至旗津。記者林巧璉／攝影
旗津輪渡站是進出旗津重要交通工具，今早陸續有民眾搭渡輪至旗津。記者林巧璉／攝影
監察院長陳菊（中）在立委賴瑞隆（右二）、市議員簡煥宗（左二）及區長、里長陪同下至旗津天后宮參拜。記者林巧璉／攝影
監察院長陳菊（中）在立委賴瑞隆（右二）、市議員簡煥宗（左二）及區長、里長陪同下至旗津天后宮參拜。記者林巧璉／攝影
監察院長陳菊（右三）在立委賴瑞隆（左三）、市議員簡煥宗（右一）及區長、里長等人陪同下走訪旗津、吃小吃。記者林巧璉／攝影
監察院長陳菊（右三）在立委賴瑞隆（左三）、市議員簡煥宗（右一）及區長、里長等人陪同下走訪旗津、吃小吃。記者林巧璉／攝影

疫情 陳菊

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