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公投法門檻下修已4年 基隆公投自治條例仍沒動

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議員陳薇仲是基隆市公民投票自治條例修正草案的原始提案人之一。圖／陳薇仲提供
基隆市議員陳薇仲是基隆市公民投票自治條例修正草案的原始提案人之一。圖／陳薇仲提供

立法院2017年底三讀通過公民投票法修正案，下修公投權年齡及提案、連署人數門檻，基隆是全台少數幾個至今未跟進母法修改自治條例的縣市。11名市議員見市府沒動作，主動提出「基隆市公民投票自治條例修正案」，重點包括公民權從滿20歲改成滿18歲，提案、連署人數分為最近一次市長選舉總人數3‰、1.5%以上。

基隆市議會程序委員會1日排定明天召開的臨時會議程，除市府報告事項與市政考察，共有92個提案進入審查，其中公投自治條例修正案最受矚目。11名提案議員為王醒之、江鑒育、宋瑋莉、呂美玲、俞叁發、陳薇仲、莊榮欽、莊錦田、張耿輝、張淵翔和楊秀玉。

王醒之表示，憲法賦予公民創制複決權，公投適用事項包括自治條例複決、自治條例立法原則創制及地方自治事項重大政策創制及複決。舉例來說，北北基是共同生活圈，台北、新北市府已先後實施垃圾費隨袋徵收，唯獨基隆市府仍堅持隨水費徵收垃圾清理費，基隆市民就可提案跟進雙北採隨袋徵收，透過公投了解真正民意。

立法院2017年12月12日三讀通過公投法修正案，各項門檻大幅下修，總統隔年1月3日公布施行。提案議員指出，基隆市公民投票自治條例2014年發布，至今未跟進母法修法進行補正，存在投票年齡和提案、連署門檻未下修，以及仍設有審議委員會，恐侵害直接民權行使等問題，因此提案修正。

基隆市議會第19屆第19、20次臨時會明天起開會，基隆市公民投票自治條例修正案預訂14日審議，呼應立法院修改公民投票法精神，修正自治條例多項條文。

現行基隆市公民投票自治條例規定，公投適用事項由基隆市公民投票審議委員會認定，提案比照母法廢除審議員委員，明定自治條例主管機關為市府，執行機關為民政處。原自治條例規定年滿20歲、在基隆繼續居住6個月以上市民得為公投提案人、連署人及投票人，修正條文將20歲改成18歲。

提案議員說，公民投票法提案人數已從最近一次總統選舉人總人數，5‰以上降為萬分之一以上，連署人數也從5%以上降到1.5%以上。基隆市公投自治條例規定提案、連署人數，仍為最近一次市長選舉人總人數5‰、5%以上，應比照母法下修，草案內容分別降為3‰、1.5%以上。

基隆市議員張淵翔是基隆市公民投票自治條例修正草案的原始提案人之一。圖／取自張淵翔臉書
基隆市議員張淵翔是基隆市公民投票自治條例修正草案的原始提案人之一。圖／取自張淵翔臉書
基隆市議員王醒之是基隆市公民投票自治條例修正草案的原始提案人之一。圖／王醒之提供
基隆市議員王醒之是基隆市公民投票自治條例修正草案的原始提案人之一。圖／王醒之提供
基隆市議員呂美玲是基隆市公民投票自治條例修正草案的原始提案人之一。圖／取自呂美玲臉書
基隆市議員呂美玲是基隆市公民投票自治條例修正草案的原始提案人之一。圖／取自呂美玲臉書

基隆 投票 公投

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