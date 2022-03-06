獨／柯文哲成立首座聯合競辦 插旗新北攻2024總統大選

民眾黨新北市議員參選人陳世軒明日將在新莊成立競選辦公室，令人矚目的是該辦公室為「柯文哲、蔡壁如、陳世軒新莊聯合服務處」，這是柯文哲「全台首座」聯合競辦。地方人士認為，柯文哲劍指2024總統大位，這是他射出的「第一支箭」，看得出是故意選在擁有400萬人口的最大票倉新北市來插旗。

陳世軒去年加入民眾黨，起先在台北市府實習，隨後到立法委員蔡壁如身邊擔任秘書，去年底宣布參加新北市新莊區議員選戰。

陳世軒明日將正式在新莊成立與柯文哲、蔡壁如的聯合競選辦公室，將由蔡壁如親自揭牌，由於其他候選人目前最多都是與立委成立聯合服務處，這等於是柯文哲「首次」與民眾黨議員參選人成立聯合辦公室，意義深遠，備受關注。

黨內人士解讀，柯文哲要參選2024總統大選不是祕密，年底的議員選戰對他來說至關重要，只要能夠拿下足夠席次，就能以黨主席身分將媒體聲量延續至2024年。

地方人士認為，柯文哲能夠連任代表他在台北市已有一定支持度，而新北市人口高達400萬人，是全台最大票倉、兵家必爭之地，只要獲得雙北民眾支持，便能使柯文哲有能力對抗國、民兩黨，「首發信號彈當然要選在新北射出。」

陳世軒則表示，當初也是柯文哲將他送至「血滴子」蔡壁如身邊嚴格訓練，他會努力用表現回應柯的期待，為柯文哲開疆闢土，「打下2024年大選最穩固的基礎。」

陳世軒指出，他在立法院工作時，自請跟隨蔡壁如到經濟委員會，了解委員會議事運作與攻防，「我期許自己能文能武、能穿起襯衫能寫文章、捲起袖子能搬肥皂箱」，要做一位優秀的民意代表，跟著蔡壁如學習是最快速扎實的訓練方式。他從去年至今都還是蔡壁如的秘書，對蔡的栽培與提攜始終銘記在心。

陳世軒說，新莊是家鄉，也是他成長茁壯的地方，一直對這塊土地有深厚的情感。他希望將在美國、澳洲的留學經驗帶回新莊，以具國際觀的視野及創新想法為民眾建設地方、改變地方，所以才會喊出「新莊plus」的競選主軸。