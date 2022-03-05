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立院委員會召委周一改選 民眾黨團牽動經濟、衛環選情

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

立法院新會期開議，8常設委員會召委周一改選。按照各黨團立委最後分布情形，目前評估，經濟與衛環兩委員會，民眾黨團支持動向將左右兩大黨團分配情形。國民黨團總召曾銘宗表示，仍積極爭取在野黨團支持，但也做好最壞抽籤準備。

就新會期各黨團登記常設委員會情形分析，目前內政、國防、財政、教育、交通與司法等6個委員會，在各委員會有兩席召委名額下，民進黨團與國民黨團各有拿下一席實力。

至於經濟委員會，國民黨團雖有5席，但因民進黨團有8席，民眾黨團與時力黨團各有1席，扣除時力慣例支持民進黨團，若民眾黨團支持國民黨團，或至少保持中立，國民黨團就能拿下1席召委；若支持民進黨團，第2席召委將抽籤決定。

同樣的在衛環委員會，國民黨團也有5席，民進黨團有8席，民眾黨團1席，另有1綠營無黨籍立委，若民眾黨團支持國民黨團，或至少保持中立，國民黨團就能拿下1席召委；若支持民進黨團，第2席召委將抽籤決定。

國民黨團目前規劃，8個常設委員會中，內政將推派原民立委鄭天財出任召委、國防推派前黨主席江啟臣坐鎮、經濟推立委謝衣鳯、財政推立委羅明才、教育推立委林奕華、交通推立委洪孟楷、衛環推立委林為洲、司法則傾向推立委陳以信。

國民黨 民進黨 民眾黨

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