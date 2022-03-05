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游錫堃：希望任內能確認國會新園區地點

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
立法院長游錫堃今天出席「2022國會新園區願景論壇」並發表專題演講。圖：立法院長辦公室提供
立法院長游錫堃今天出席「2022國會新園區願景論壇」並發表專題演講。圖：立法院長辦公室提供

立法院長游錫堃今天出席「2022國會新園區願景論壇」並發表專題演講，他表示，目前已就國會園區興遷建成立諮詢委員會集思廣益，激發國會更多的可能性，希望在他任內，至少能確定園區地點，讓後繼者能順利推動國會新園區。

游錫堃首先提到昨日他宴請美國前國務卿龐培歐伉儷，席間四大黨團總召氣氛融恰，完全不見開議時各黨攻防的火爆場面，龐培歐表示對台灣的民主更加有信心。事實上，龐培歐在2020年5月20蔡英文總統就職當天，就曾公開表示，台灣的民主過程是國際民主典範。

他表示，但相較於台灣民主成就，台灣國會的硬體設備和建物卻無法與之相稱。大家應該集思廣益，讓國會園區更具代表性。

游錫堃比較台灣與各國國會的現況，他表示，台灣國會僅2.9公頃，與美國110公頃、日本10公頃、德國29公頃、澳洲32公頃和加拿大8公頃相比，佔地明顯不足。而台灣國會建築也面臨包括建物老舊、空間狹小、違章雜陳、佔用路地和管線凌亂等諸多問題。

他表示，國會園區改建不是沒有討論過，但無論是就地改建還是遷建，都面臨重重困難。如要就地改建，議場因已成為歷史建物，依法無法改建，現在園區建地也不足。至於遷建，曾先後於1994年和1999年編列過預算，但最終在保留5年後因未動用而取消。

游錫堃認為，如何建設國會新園區，應先提出園區的願景。首先，國會應該是名符其實的最高民主殿堂，須具有民主的象徵。其次，國會應是能讓人民集遊、陳抗的地方，要具備「方便性」和「可及性」。此外，以多元角度來思考國會，國會也可以是文化、藝術和觀光的重要地標，振興帶動國內觀光事業。同時，國會也是公民教育的民主教室，讓學生可以來國會認識立法的運作過程，提升民主素養。最後，台灣的國會要繼續保持爲華文圈憲政民主的典範。

游錫堃 龐培歐 願景

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