黨主席人馬挫敗 國民黨常委選舉結果出爐...傅崑萁衝最高票

國民黨中常委今天完成改選，選舉結果，無意外由接棒妻子、花蓮縣長徐榛蔚參選的花蓮王、立委傅崐萁拿下第一名，黨前主席洪秀柱子弟兵的南投縣議員游顥第二，現任中常委、前台南縣議會副議長陳宗興名列第三。

此次中常委選舉爭議參選人中，去年底家族曾爆內鬨的藥商王伯綸高票當選，曾遭爆特權施打疫苗爭議的陸委會前主委張顯耀，以及曾因武漢包機事件遭國民黨停權兩年的台商徐正文則都落選。

總結此次選舉結果，參與換票聯盟成員，以及選舉過程曾有賄選傳聞者，幾乎大獲全勝。

國民黨中央選舉監察委員會召集人林豐正表示，此次常委選舉共40人參選，選舉人有2016人，選舉結果將經選監委員會核定當選名單後，由中央委員會公告。

國民黨這次中常委選舉當選的29人中，有19位為現任爭取連任，4人為前中常委回鍋參選當選，6人為首度當選，其中除傅崐萁外，還有立委吳怡玎、洪孟楷、台商王伯綸、身心障礙中央委員吳尚鷹、原民中央委員林琮瀚。

角逐連任23位中常委中，包含高雄市議員黃紹庭、資深中常委江碩平、台北市議員應曉薇，以及黨主席朱立倫小舅子、行政院前政務委員高思博等4人落選。

除高思博外，也被歸為「主席人馬」的傅崐萁、黨副秘書長謝衣鳯、費鴻泰、黨革實院院長林奕華、黨考紀會主委李貴敏，最後也僅基層實力雄厚的傅與謝當選，等於主席人馬6人有4人落選，也凸顯所謂「主席推薦名單」傳言背後陰謀論。

此外，這次中常委選舉共有費鴻泰、林奕華、謝衣鳯、林文瑞、鄭正鈐、傅崐萁、吳怡玎、洪孟楷、張育美與李貴敏10位立委參選，是歷年之最，最後僅費鴻泰、林奕華與李貴敏落選，不過林奕華是因身心、原民保障條款遭擠落。

國民黨此次中常委選舉當選名單依序為傅崐萁、游顥、陳宗興、吳怡玎、劉大貝、沈慶光、王伯綸、鄭任宗、呂學樟、游家富、謝衣鳯、蔣根煌、陳汪全、侯家齡、曾文培、楊博仁、范成連、沈智慧、周孟蓉、邱素蘭、洪孟楷、鄧治平、侯彩鳳、林文瑞、張育美、鄭正鈐、蕭景田、吳尚鷹（身心）、林琮瀚（原民）。