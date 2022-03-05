藍營中常委選舉金門遭疑選票做記號 主委駁：子虛烏有
中國國民黨中央常務委員選舉今日全國同步進行投票，金門縣黨部卻有狀況出現？原來是黨代表陳子芸發現選票上疑似遭做記號監票，她不滿認為失去公平性，她除了向當面向主委吳興邦表達不滿，最後也憤而投空白票表達抗議。
「這根本是藍色恐怖」，陳子芸表示，她上午要投票時，發現每張選票的背面右下角被用鉛筆寫上1-22的號碼，此舉開票後只要比對領票順序，就能知道每位代表投給誰、有沒有配合黨部規劃名單，此舉已失去公平投票的意義。
陳子芸說，他們每位黨代表也都是一票票選出來，不接受操控，她發現這個情形後，直接把空白選票投入票匭表示抗議，「這種選舉不投也罷」。
據了解，此次金門共有22名黨代表進行投票，選舉自上午8時開始投票，至下午2時截止，隨即進行開票，金門區的第一高票是蔣根煌獲16票，第二高票是費鴻泰與楊博仁各獲得15票，第三高票是呂學樟14票。
吳興邦在開票後受訪時，否認有「做記號」一事，他說，黨部是有推「參考名單」，但決定權在黨代表，由他們自己決定，今天的投票結果跟他們規劃名單差距太大，因為每位黨代表的自主性都很大；他也駁斥沒有秋後算帳，只有先前有做開會協商，道德勸說，大家都有共識，一起為黨來努力。
針對記者要求檢視選票是否有被註記，金門縣黨部書記長陳汶強說，一切要依規定來做，他們也無法看，要由相關監票人員才能檢驗選票；至於為何有此風波，陳汶強說，這次中常委的選舉競爭激烈，大家都有朋友，因為有黨代表認為黨規劃的名單，不符合他們的期待，過程完全符合公平公正公開。
陳汶強說，陳子芸這2個月人都在台灣本島，很多中常委來金門拜票，她都不在，加上黨部先前有開會，她也沒參加，陳子芸今天的表現，讓他們也覺得很突兀。
黨代表倪于媃也說，沒看到選票上有做任何記號，她表示，黨部先前有跟大家溝通過，是有建議名單，但沒有強制要求。
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