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藍營中常委選舉金門遭疑選票做記號 主委駁：子虛烏有

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
黨代表倪于媃今天也到場投票，她說，沒看到選票上有做任何記號。記者蔡家蓁／攝影
黨代表倪于媃今天也到場投票，她說，沒看到選票上有做任何記號。記者蔡家蓁／攝影

中國國民黨中央常務委員選舉今日全國同步進行投票金門縣黨部卻有狀況出現？原來是黨代表陳子芸發現選票上疑似遭做記號監票，她不滿認為失去公平性，她除了向當面向主委吳興邦表達不滿，最後也憤而投空白票表達抗議。

「這根本是藍色恐怖」，陳子芸表示，她上午要投票時，發現每張選票的背面右下角被用鉛筆寫上1-22的號碼，此舉開票後只要比對領票順序，就能知道每位代表投給誰、有沒有配合黨部規劃名單，此舉已失去公平投票的意義。

陳子芸說，他們每位黨代表也都是一票票選出來，不接受操控，她發現這個情形後，直接把空白選票投入票匭表示抗議，「這種選舉不投也罷」。

據了解，此次金門共有22名黨代表進行投票，選舉自上午8時開始投票，至下午2時截止，隨即進行開票，金門區的第一高票是蔣根煌獲16票，第二高票是費鴻泰與楊博仁各獲得15票，第三高票是呂學樟14票。

吳興邦在開票後受訪時，否認有「做記號」一事，他說，黨部是有推「參考名單」，但決定權在黨代表，由他們自己決定，今天的投票結果跟他們規劃名單差距太大，因為每位黨代表的自主性都很大；他也駁斥沒有秋後算帳，只有先前有做開會協商，道德勸說，大家都有共識，一起為黨來努力。

針對記者要求檢視選票是否有被註記，金門縣黨部書記長陳汶強說，一切要依規定來做，他們也無法看，要由相關監票人員才能檢驗選票；至於為何有此風波，陳汶強說，這次中常委的選舉競爭激烈，大家都有朋友，因為有黨代表認為黨規劃的名單，不符合他們的期待，過程完全符合公平公正公開。

陳汶強說，陳子芸這2個月人都在台灣本島，很多中常委來金門拜票，她都不在，加上黨部先前有開會，她也沒參加，陳子芸今天的表現，讓他們也覺得很突兀。

黨代表倪于媃也說，沒看到選票上有做任何記號，她表示，黨部先前有跟大家溝通過，是有建議名單，但沒有強制要求。

黨代表陳子芸發現中常委的選票上疑似遭做記號，認為失去公平性，立即當面向主委吳興邦表達不滿。圖／讀者提供
黨代表陳子芸發現中常委的選票上疑似遭做記號，認為失去公平性，立即當面向主委吳興邦表達不滿。圖／讀者提供
國民黨金門縣黨部主委吳興邦否認選票上有「做記號」，認為指控是子虛烏有。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部主委吳興邦否認選票上有「做記號」，認為指控是子虛烏有。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部主委吳興邦（左）與書記長陳汶強（右）矢口否認有「做記號」一事，說黨部是有推「參考名單」，但決定權在黨代表。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部主委吳興邦（左）與書記長陳汶強（右）矢口否認有「做記號」一事，說黨部是有推「參考名單」，但決定權在黨代表。記者蔡家蓁／攝影
中國國民黨中央常務委員選舉今日全國同步進行投票，下午14點準時進行開票。記者蔡家蓁／攝影
中國國民黨中央常務委員選舉今日全國同步進行投票，下午14點準時進行開票。記者蔡家蓁／攝影

投票 金門

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