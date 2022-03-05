聽新聞
test
0:00 / 0:00
行政院慰留郭耀煌 指派唐鳳任數發部召集人
行政院籌備數位發展部，預計7月或更提前掛牌運作，首任數位發展部長人選日前傳出將由行政院數位政委唐鳳出任，郭耀煌則請辭未獲准。對此，行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌已慰留郭耀煌，並指派唐鳳擔任籌備數位發展部的召集人，並期加速籌組作業，待相關規劃確定完成後，有關人事也會適時對外發布。
羅秉成今日表示，郭耀煌與唐鳯兩位政委的數位專業能力都非常優秀，對推動成立數位發展部也都盡心盡力，行政院長蘇貞昌非常肯定與感謝，雖然郭耀煌近日有向蘇貞昌院長表達其階段性任務已告一段落，希望能返回校園任教之意願，但蘇揆非常欣賞重視郭耀煌在專業領域上的表現，而現階段仍需借重郭的長才，故堅持予以慰留，期能繼續襄助政務。
此外，蘇貞昌已指派唐鳳擔任籌備數位發展部的召集人，並期加速籌組作業，待相關規劃確定完成後，有關人事也會適時對外發布。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言