行政院慰留郭耀煌 指派唐鳳任數發部召集人

行政院籌備數位發展部，預計7月或更提前掛牌運作，首任數位發展部長人選日前傳出將由行政院數位政委唐鳳出任，郭耀煌則請辭未獲准。對此，行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌已慰留郭耀煌，並指派唐鳳擔任籌備數位發展部的召集人，並期加速籌組作業，待相關規劃確定完成後，有關人事也會適時對外發布。

羅秉成今日表示，郭耀煌與唐鳯兩位政委的數位專業能力都非常優秀，對推動成立數位發展部也都盡心盡力，行政院長蘇貞昌非常肯定與感謝，雖然郭耀煌近日有向蘇貞昌院長表達其階段性任務已告一段落，希望能返回校園任教之意願，但蘇揆非常欣賞重視郭耀煌在專業領域上的表現，而現階段仍需借重郭的長才，故堅持予以慰留，期能繼續襄助政務。

此外，蘇貞昌已指派唐鳳擔任籌備數位發展部的召集人，並期加速籌組作業，待相關規劃確定完成後，有關人事也會適時對外發布。