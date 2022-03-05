國民黨常委選舉屢傳賄選 馬、吳：黨中央應嚴查重罰

國民黨中常委選舉今投票，但因這次選舉過程屢傳賄選，選舉結果遭質疑。黨前主席馬英九、吳敦義、吳伯雄今均呼籲，黨中央應嚴查、重罰。黨副主席連勝文說，他已在黨內部會議主張查獲賄選就黨紀處分看法，主席朱立倫也嚴肅看待。

連勝文表示，對於中常委選舉選風問題，不管是傳聞或真實，黨內同仁戰戰兢兢要處理，不過這種不能僅憑口說，不能說沒有證據情況下就去做黨紀處分，怎樣能夠把這樣的事情處理到完全合乎黨的規定，這也需要花一點時間。

吳敦義表示，國民黨黨內選舉不是最近才辦，過去舉辦多有很好的選風，但偶爾還是會有一些個人，可能想用自己私人影響力，這個是不對的，希望選監小組要仔細去查，如果確定如此，就要取消他的資格，還國民黨選舉乾淨與清白。

馬英九也說，不確定是不是有這種事情，不管怎麼樣，有這種傳聞，黨中央就一定要嚴查，確定就重罰。吳伯雄也認為，黨中央大概要去了解。

連勝文表示，國民黨中常委選舉從2005年選舉制度改變後，就產生很多問題，也累積了十幾年各種弊病，現在黨裡面有很多不同的改革計畫、方案，大家正討論中，相信情況終究會改變。

連勝文說，絕大多數、90%以上國民黨黨員或關心國民黨的民眾，都希望在選舉制度上有一些改變，從而矯正過去很多的錯誤，這是一定要做的。

隨中常委選舉進末期，再傳有「主席推薦名單」。吳敦義表示，「那我不知道」。吳伯雄反問，「有嗎？我倒是沒有看到他的推薦名單」。馬英九也說，他沒有聽到，上午投票時問黨務人員也沒有聽到。

不過馬英九說，若有「主席推薦名單」當然不妥，他當黨主席時當然不會做這種事，中常委選舉完全應該由黨代表自由意志決定。他不曉得朱立倫有沒有做，如果做當然不好。

連勝文也說，主席有沒有名單他不知道，他是沒有看到這種名單，也沒有人跟他講過，朱立倫也並沒有給他任何名單，但「我有我自己要投票的名單」。