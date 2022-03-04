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林佳龍稱台北選輸黨要檢討 段宜康嗆：就你盡心又適合

303大停電 檢方將連帶追查去年513、517停電原因

大停電釀重大損失 國民黨：應全額補償民眾產業損失

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨文傳會主委凌濤批評，這次停電重創半導體產業、石化鏈，損失粗估百億，經濟部卻僅祭出敷衍式補償法。圖／聯合報系資料照
國民黨文傳會主委凌濤批評，這次停電重創半導體產業、石化鏈，損失粗估百億，經濟部卻僅祭出敷衍式補償法。圖／聯合報系資料照

國內用電吃緊，昨再發生全台大停電，初估影響全台549萬戶，521家工業區廠商。國民黨文傳會主委凌濤批評，這次停電重創半導體產業、石化鏈，損失粗估百億，經濟部卻僅祭出敷衍式補償法，杯水車薪，籲應全額補償民眾、產業損失。

凌濤也質疑，蔡政府執政下，近兩年發生三次大停電，皆與興達電廠有關，顯示國內供電穩定急速惡化、全台電網極其不穩定；在如此不穩定的供電情況下，如何吸引外資來台投資？如何鼓勵台商回流台灣？如何安撫在台企業不要出走？

凌濤認為，台電應針對民眾、產業停電損失全額補償，經濟部與台電也應立即檢討改善電力系統，民進黨政府更應該重新檢視能源政策以及台電的管理問題，以確保國人能有穩定用電的環境。

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