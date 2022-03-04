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再推在地優先 林佳龍：剋侯友宜要初生之犢的年輕形象

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
交通部前部長林佳龍。本報系資料照
交通部前部長林佳龍。本報系資料照

民進黨年底新北市長人選難產。數度被外界點名的交通部前部長林佳龍今天表示，新北選戰民進黨應以「在地優先」、「給年輕人機會」，目前民進黨新北市有9席立委，應先評估他們。

林佳龍接受「POP撞新聞」廣播專訪時表示，身為民進黨選對會成員之一，個人觀點認為侯友宜是非典型政治人物，要剋他的也許不是傳統的政治人物，可能要初生之犢的年輕形象。

關於是否回鍋參選台中市長，林佳龍表示，若他再選台中市長，將會擋到黨內後進人才，「成功不必在我，但成功一定有我」。至於是否參選台北市長，林佳龍則語帶保留表示，台北市長人選應該從市民的角度思考這個城市需要什麼樣的市長，才能夠提出適合的人選，民進黨也要反省，為什麼24年來沒有提出適合的市長人選，或提出的市長人選沒有辦法贏得市民支持，不要總是歸咎於藍大綠小，也不要只從政黨輸贏的角度看待台北市長提名。

民進黨 林佳龍

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