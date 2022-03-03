設立原住民族自治試辦小組 蔡英文：原則上可行

總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會（以下簡稱原轉會）今天舉行第17次委員會議，由召集人蔡英文總統主持，副召集人、副總統賴清德也陪同出席，會議歷時約2個小時。今天議題聚焦原住民族自治，有委員建議設立原住民族自治試辦小組。蔡總統回應，原則上可行，但小組成立於總統府或行政院涉及政府間的權力分立，牽涉行政院的指導，她將與賴清德及行政院長蘇貞昌共同討論，期望能將自治往前推進。

本次會議首先聽取「亞泥公司新城山礦場租用原住民保留地真相調查報告」辦理情形報告案，由行政院政務委員林萬億、原民會主委夷將‧拔路兒及經濟部礦務局局長徐景文等人分別提出簡報。並由委員帖喇·尤道分享參與的心得。該真相調查報告日前已經由行政院公布核定，結論為「資料顯示，尚無發現不法」、「行政作業有瑕疵，忽略傳統慣習」。

蔡總統表示，亞泥案調查工作歷時超過4年，今天終於看到完成且公布真相調查報告，請林萬億繼續督導原民會、經濟部，並協調花蓮縣政府、秀林鄉公所等各權責機關，依照真相調查報告書所提的四點附帶建議事項，繼續辦理。

會中第二個報告案是「屏東縣原住民保留地架設電塔補償案」執行情形，由夷將‧拔路兒及台電公司專業總工程師黃清松簡報說明。

接替總統主持的賴清德肯定經濟部、原民會、台電公司、屏東縣政府及屏東縣來義鄉公所等機關的共同努力，積極落實政府推動原住民族土地轉型正義的政策目標，尤其肯定原民會居中協調，維護族人使用原住民保留地的權益，並積極推動相關修法工作，最終讓族人能夠依法取得土地所有權。副總統也感謝在地的排灣族人，願意共同化解與台電、政府三方面長達40多年的爭議。

賴清德表示，請經濟部未來協同台電公司，持續協助族人辦理土地價購事宜，保障族人權益。而台灣各地有類似問題時，也請原民會比照該法協助解決，以落實各地原住民族的轉型正義。

第三個報告案「原轉會各小組110年度執行情形」，由歷史小組主持人、教育部政務次長蔡清華代表說明。賴清德首先感謝各小組一整年來的努力，並指出，從各小組2021年度的執行情形，可以看到原轉會從過去的歷史調查、發現真相，已逐步落實到政策推動、社會溝通。歷史正義與轉型正義的腳步正一步一步往前邁進。他也請和解小組多加運用大眾傳播媒體管道，將原轉會的成果推廣到社會不同層面，讓更多人了解原住民族歷史正義與轉型正義的意義及核心價值。

另有關委員在會中建議訂定「原住民族健康法」，賴清德指出，行政院已經召集會議討論，請夷將‧拔路兒適時提供管道，讓關心該法的原轉會委員可以表達意見，讓法律的推動能夠更加貼近大家的需求。至於西拉雅族或平埔族的正名案，賴清德也請原民會將原轉會的各項裁示，包括蔡總統或者是他代理主持時曾經做的裁示等官方文件，一併提供給大法官會議參考。