推動原住民族自治 蔡英文：促進共識是工作重點

總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會（以下簡稱原轉會）今天舉行第17次委員會議，由召集人蔡英文總統主持，副召集人、副總統賴清德也陪同出席。今天議題聚焦原住民自治，蔡總統表示，過去政府曾經推動過原住民族自治的相關法案，但5次送進立法院審議，都無法通過，可見真正的問題不是在立法，而是促進各界對原住民族自治的共識，這也是當下應該側重的工作重點。

蔡總統致詞時表示，今天是總統府原轉會今年第一場委員會議，一起來繼續討論重要的原住民族議題。大家都非常關心原住民族自治的推動進度。在兩個月前，原轉會也召開了專案會議來討論。

蔡總統指出，原住民族自治是原運前輩們長期堅持的目標。過去這幾年來，在政府和族人共同努力下，各族、各部落組成的組織，陸續參與了山林資源的共管、民族教育的發展、語言的復振，乃至於長者的照顧和產業的發展等，都是原住民族已開啟實質自治的具體證明。

蔡總統說，過去政府曾經推動過原住民族自治的相關法案，五次送進立法院審議都無法通過，可見真正的問題不是在立法，而是促進各界對原住民族自治的共識，這也是當下應該側重的工作重點。

蔡總統提到，在原轉會第一次委員會議時，她也曾經做出裁示，原住民族自治的基本元素要包括有明確的空間範圍、自治權限以及固定財源。自治的架構則是要由原住民族與政府對等充分協商後產生。現在，除了持續推動自治法案，原民會也啟動規畫，將編列經費協助原轉會的各族代表委員，邀集族人共同來討論自治的藍圖。「在族群內部討論成熟、共識明確的情況下，我們便會接續落實原住民族自治的政策步伐。」

蔡總統說，期許在今天的會議之後，所有委員可以在這些基礎之上，進一步來交換意見，讓原住民族自治的討論可以順利跨出下一步。在今天的會議中，也安排了原轉會各小組去年度的工作報告以及委員們關切的土地案件報告。議程相當緊湊，但工作成果是扎實的，方向也是明確的，「我們也會持續努力」。

今天列席人員包括總統府秘書長李大維、原住民族委員會副主任委員鍾興華、經濟部次長陳正祺、土地小組主持人原民會副主任委員谷縱．喀勒芳安、歷史小組主持人教育部次長蔡清華、和解小組主持人文化部次長李連權、台灣電力股份有限公司專業總工程師黃清松及經濟部礦物局局長徐景文。