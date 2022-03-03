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林佳龍再談線民案：盼轉型正義更好 非針對個人

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
交通部前部長林佳龍。本報系資料照
交通部前部長林佳龍。本報系資料照

民進黨昨天中執會通過提名台南市長黃偉哲爭取連任，黨內派系「正國會」以黃疑似涉入「線民案」作為質疑未果。正國會龍頭、交通部前部長林佳龍今天表示，這件事不要去從去個人或是黨派輸贏的角度去看，而是希望台灣民主發展的歷程中，要將轉型正義做得更好。

正常國家文化基金會今天舉行觀賞電影「時代革命」包場活動，交通部前部長林佳龍會前受訪表示，轉型正義是台灣民主深化很重要的課題，可說是台灣時代性的問題，不要陷入到哪一個人的問題；既然民進黨採徵召提名，就是要承擔集體的責任，因此要更努力把程序、實質內容做好，參選的人也才能夠獲得更多支持。

林佳龍說，就像香港、烏克蘭，現在的歷史可能也會是他們未來面臨轉型正義的課題；台灣已經走過那段戒嚴專制的時代，應該用更正向的態度來面對轉型正義，唯有真誠的面對過去，才可以攜手走向未來。

轉型正義 林佳龍

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