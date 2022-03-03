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2024民調落後賴清德 是否該藍白合？侯友宜：好好做事

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
侯友宜表示，就是好好做事，「我還是以民調的高低，當作檢討自己，努力不斷充實自己，好好做事」。記者林麗玉／攝影
侯友宜表示，就是好好做事，「我還是以民調的高低，當作檢討自己，努力不斷充實自己，好好做事」。記者林麗玉／攝影

近期有媒體針對2024熱門總統參選人民調，若僅藍綠，新北市長侯友宜對上副總統賴清德，賴清德支持度高達41%，領先侯友宜的38.1%，若加柯文哲，藍綠白爭總統大位，賴清德和侯友宜則差距拉大至9.3%。侯友宜今被媒體問及民調，侯表示，就是好好做事，「我還是以民調的高低，當作檢討自己，努力不斷充實自己，好好做事」。

對於2024最新民調結果，侯友宜表示，其實最主要還是一個態度，就是好好做事，民調對我們來說，一定有我們做得不足的地方，就是虛心檢討，還有哪些改進，可以做到更好，人民希望我們把事情做好，我還是以民調的高低，當作檢討自己，努力不斷充實自己，好好做事。

至於2024若是藍綠白三腳督，柯文哲將瓜分藍綠部分選票，賴清德支持度37%、侯友宜28%，柯文哲支持度則居第三22.3%，對於2024是否該藍白合？猴友宜今天表示，現階段大家好好做事，他跟柯市長應該都將重心放在市政，將大台北共同生活圈做得更好，這才是他們兩個應該做的責任。

侯友宜 民調 賴清德 藍白合 柯文哲

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