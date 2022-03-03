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「叛國就一槍斃命」 吳斯懷：邱國正對我忠誠與素養很清楚

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委吳斯懷。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影
國民黨立委吳斯懷。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影

具退將背景的國民黨立委吳斯懷在立院新會期終於如願加入國防委員會，卻在遭綠營質疑吳親共，恐有洩密、忠誠問題。吳今天受訪表示，「我對中華民國忠誠度不容質疑，有任何洩密或叛國行為，就一槍斃命，法律重辦我」。

吳斯懷說，國防部長邱國正是他的學弟，三次接他的職務，對他的忠誠與軍事專業素養很清楚。

吳斯懷揶揄，民進黨不知道在怕什麼，是不是國防部、退輔會等單位有什麼見不得人的事，害怕他的軍事專業、對建軍備戰的事情非常清楚，以及在軍隊44年經驗會揭發弊端？民進黨應尊重專業，「聽我建議」。

吳斯懷質疑，跟他一樣去過大陸的藍綠白政治人物有多少，難道對國家都不忠誠；國內有政治人物敢在大陸如四行倉庫等政治指標地點拿國旗拍照？他在北京論壇演講講了七、八次中華民國，不代表他對中華民國的捍衛？

吳斯懷說，若未來兩岸開打，為了捍衛中華民國，我願意拿槍上戰場，犧牲生命在所不惜，但絕不會捍衛台獨國。

但吳斯懷質疑，老共要來我絕對跟他幹到底，但為什麼要讓他來，不可以好好談嗎？中華民國要捍衛好，但最好不要被戰火洗禮，同文同種，對話一定比對抗好；現在俄烏戰爭就看得出來，難道一定要老百姓去做汽油彈？政府要有終戰之道。

吳斯懷 邱國正

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