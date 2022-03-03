吳斯懷進外交國防委員會惹議 朱立倫：不要貼標籤指控

立法院國民黨團昨協調新會期各常設委員會成員名單，不分區立委、退將吳斯懷終於如願加入外交及國防委員會，對於外界質疑恐有洩密，國民黨主席朱立倫今說，若懷疑忠誠，認為有洩密嫌疑，請直接法辦，不要貼標籤指控。

朱立倫說，如果對一名國會議員，懷疑忠誠、認為有洩密的嫌疑，就請直接法辦，不要用貼標籤的方式。中華民國的國會議員不忠於中華民國，他相信沒有人可以容許，國民黨也不會容許，但是不必用這樣的方式去指控國民黨或指控國民黨的國會議員。

立法院7日舉行召委選舉。國民黨立法院黨團昨完成新會期各常設委員會名單，因國民黨立委陳以信轉戰司法及法制委員會，黨內軍系不分區立委吳斯懷如願進入外交及國防委員會。

吳斯懷退役後、擔任立委前，曾到對岸大陸參加孫中山先生誕辰150週年紀念活動，在台下聽中共總書記習近平致詞，立場引發外界質疑，他擔任不分區立委後，能否進入外交及國防委員會，始終是外界關注焦點。而吳斯懷過去4個會期都未能進入外交及國防委員會。