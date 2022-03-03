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羅智強徒步之旅 朱立倫陪走「民進黨不能再用愛發電」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
國民黨副秘書長、台北市議員羅智強（右二）公投謝票徒步之旅，今最後一站到屏東，國民黨主席朱立倫（右三）陪走，遇上全台大停電。記者劉星君／攝影
國民黨副秘書長、台北市議員羅智強（右二）公投謝票徒步之旅，今最後一站到屏東，國民黨主席朱立倫（右三）陪走，遇上全台大停電。記者劉星君／攝影

國民黨副秘書長、台北市議員羅智強公投謝票徒步之旅，今最後一站到屏東，國民黨主席朱立倫陪走，遇上全台大停電，朱立倫說，民進黨不能再用愛發電，要負責任告訴大家，台灣的電真的不夠，請政府要負責任站出來。

朱立倫今說，陪走過程中，遇到勞工朋友喊說，停電很慘，不知道怎麼工作。停電是從北到南全民的痛苦，「民進黨不能再用愛發電」，要負責任告訴大家，台灣的電真的不夠，為什麼會不夠？一方面供應不斷減少，一方面需求又不斷增加，最簡單的算數問題，不是用騙的、拖的、唬爛的，就可以解決問題，「現在不是任何1450說幹話時候，這是真真正正缺電時候，請政府負責任站出來」。

朱立倫說，前幾天好多中小企業都說，申請建廠用電通通不准。因為用電量到達負荷尖端，台灣要如何拚經濟，如何生活，這不是唱衰，是事實，請大家理性面對，1450不要再以為用這樣汙衊國民黨，造謠生事解決，也不可能用愛發電，請真正好好的把能源問題解決。

朱立倫 羅智強 停電

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