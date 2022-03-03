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謝和弦酸問「要不要先當兵」 林昶佐熱門關鍵字「閃兵」纏身

DailyView網路溫度計 / 文/朱涵瑜
圖擷自謝和弦、林昶佐臉書
圖擷自謝和弦林昶佐臉書

俄羅斯、烏克蘭開戰，立委林昶佐臉書發文聲援烏克蘭，同時也呼籲「台灣要強化自身的國防戰力、團結國民自我防衛的決心與能力，才能抵禦極權國家的侵略野心。」林昶佐的這番話，造成網路熱議，藝人謝和弦也直接在文章底下留言表示「講的都很有道理，但是兵要不要先去當一下？」酸度指數相當高，也意外引來不少網友留言朝聖。

呼籲強化國防！林昶佐被謝和弦酸問「要不要先當兵」網路聲量創高峰

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2022/02/22~2022/02/28）調查統計，林昶佐在2月25日發文論烏戰爭，也希望台灣強化國防，話題拋出之後，先是引來第一波討論。接著，藝人謝和弦加入留言，直問林昶佐「要不要先當兵」之後，更讓雙方的網路聲量快速衝高，尤其是林昶佐的討論度，2月26日飆上近期最高峰，單日聲量達到9,316筆，其中許多網友的焦點，都是關注在謝和弦的留言。

這波「林昶佐要不要先當兵」的話題快速延燒，連帶留言數量也暴增，林昶佐後來就在臉書上直接回應「個人的兵役問題，過去已經多次說明、澄清，那些不就事論事，人身攻擊、甚至歧視身心疾病患者的論點，對社會沒有幫助。」

以為事情告一段落了嗎？不，謝和弦也模仿起林昶佐的用字「照樣造句」，再公開回應「身為台灣螺絲幫的幫主，支持每位抗中保台的覺青去服兵役是我的任務，也是我這兩天到處留言的重點，台灣的缺兵問題是全民都應該關注並且支持的。至於我個人到中國時報大樓噴漆寫X並揚言放火的行為，過去已經多次說明、澄清，那些不就事論事，人身攻擊、甚至歧視身心疾病患者的論點，對社會沒有幫助。」兩人一來一往，互攻互防，讓「當兵議題」迅速炒熱，同時也帶動雙方的支持者留言力挺，但同時也有不少網友認為，林昶佐所說的當年礙於種種原因所以無法當兵的說法，不是很能接受。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

當兵議題延燒！ 林昶佐網樂熱門關鍵字「當兵、閃兵、上戰場」

進一步觀察分析，因為謝和弦的留言，讓林昶佐近一週的網路熱門關鍵字就是「當兵」一詞。另外，包括「閃兵」、「上戰場」、「嘴砲」、「閃尿」也登榜，幾乎都是和當兵相關議題有高度關聯，林昶佐的呼籲強化台灣國防貼文，似乎也意外讓話題延燒到自己身上。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年02月22日至2022年02月28日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『林昶佐、謝和弦』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。


林昶佐 謝和弦 俄烏戰爭

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