空戰開打？柯文哲粉專更名「前柯粉」 支持者喊退掀論戰

選戰逼近，2萬會員數的台北市長柯文哲粉絲專頁「柯粉俱樂部」，昨天發出「更名聲明」，表示將更名為「前柯粉俱樂部」，並聲明指出，近年已與柯文哲漸行漸遠，創始成員皆已無法昧著良心支持柯文哲，即日起更名「前柯粉俱樂部」，秉持「我前柯粉、我驕傲」理念繼續看戲，跟隨柯文哲走上「萬年總統候選人」之路。

由於管理員無預警改名，底下有網友留言「話說，那個更正聲明稿，是眾人意志還是管理員意志？」「管理員被側翼收編了？」還有網友回「被收編了，可以退了...」、「可以把那位亂改的踢出管理層嗎？這種都能是管理員是誰允許的啊？」「退出，表達抗議」。

曾也是管理員之一的民眾黨內湖南港議員參選人陳宥丞也在底下留言，「退讚追蹤，謝謝曾經的美好戰友，現在道不同不相為謀」、「麻煩將我退出管理員。」

聲明改名的管理員更留言回覆「別忘了當初黃珊珊看上柯粉俱樂部曝光度，拜託金牌讓你當發言人，結果你跑了半天行程就直接脫了柯粉俱樂部的背心跑去貼蔡壁如，在那一刻已經跟你道不同了。」

陳宥丞則在臉書回應，「再見恐怖情人，謝謝大家關心....。」過去的管理者沒有經過通知，今天突然翻群分手又出言抹黑，一切無中生有就笑笑帶過。不論你的動機為何，好心分手滿滿祝福，但始終相信，善良的人會走到最後！

由於柯文哲粉專突然更名「前」柯粉，許多網友也在PTT八卦版上熱議，甚至引爆兩派論戰，有網友說「笑死，又一個粉專崩潰，轉柯黑」、「回頭是岸」、「跳船了」。

也有網友酸「又一個沒得撈啦，肯定是臥底」、「辛苦了，選舉到了一堆長期培養的粉專，可以被有錢的執政黨高價買走！」還有網友說，「又在反串！阿北沒變！變的是塔綠班！」